DRESDEN (dpa-AFX) - In Sachsen können nach Angaben von Sozialministerin Petra Köpping derzeit 1400 Corona-Tests am Tag durchgeführt werden. "Das sind bereits 500 Tests mehr als in der letzten Woche", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch im Landtag in Dresden. "In den nächsten Tagen werden wir die bestehenden Testkapazitäten weiterhin verdoppeln", kündigte die Ministerin an. Ziel sei es, gemeinsam mit dem Bund und den anderen Ländern, "die Kapazitäten für die Zeit nach den Beschränkungsmaßnahmen und nach Ostern so weit aufzustocken, dass wir in der Lage sind, das normale Leben auch wieder gewährleisten zu können".

Es zeichne sich ab, dass das Ministerium Schutzmasken und dringend benötigte Hilfsmittel organisieren könne, sagte Köpping weiter. So seien 700 000 Schutzmasken in Auftrag gegeben worden, die voraussichtlich schon in wenigen Tagen geliefert werden könnten. "Es wird sicher nicht gelingen alle Bedarfe zugleich zu befriedigen, aber an den dringenden Stellen, da wo Patienten aufschlagen - in den Krankenhäusern, in den Gesundheitsämtern werden wir einen Beitrag leisten."/jab/DP/mis