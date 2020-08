Der bisherige Verlauf der Quartalsberichtssaison hatte bereits gezeigt, dass das „Corona-Quartal“ unter Unternehmen durchaus Gewinner kennt und nicht nur Verlierer. Die veränderten Arbeitsbedingungen und –weisen während der Krise schoben vor allem die Geschäfte von Unternehmen aus dem Technologiebereich an. Und so sah der Markt den Zahlen von Salesforce.com (WKN: A0B87V ISIN: US79466L3024 Ticker-Symbol: FOO) offenkundig optimistisch entgegen; zumindest suggeriert das die Kursentwicklung unmittelbar vor den Zahlen, denn die Aktie übersprang bereits in den letzten Handelstagen wichtige Widerstände…

Ganz starke Quartalszahlen bei Salesforce

Der Anbieter von cloudbasierter Software für Unternehmen steht im Wettbewerb mit SAP, Oracle und natürlich Platzhirsch Microsoft. Salesforce.com legte am Dienstag (25.08.) nach Handelsschluss die Geschäftszahlen für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2021 vor. Diese spiegelten die Geschäftsentwicklung im 3-Monats-Zeitraum zum 31.07.2020 wider. Das Unternehmen legte eindrucksvolle Daten vor. Der Markt reagierte entsprechend euphorisch. Die Aktie schoss bereits im nachbörslichen Dienstagshandel nach oben und konnte die Gewinne am gestrigen Mittwoch weiter ausbauen. Salesforce.com gab den Umsatz im Berichtszeitraum mit 5,151 Mrd. US-Dollar an; ein Plus von 29 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Das Unternehmen verzeichnete einen Gewinn in Höhe von 2,625 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS 2,85 US-Dollar), nach einem Gewinn in Höhe von 0,091 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS 0,11 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Salesforce.com profitierte hierbei allerdings auch von Einmaleffekten. Um diese bereinigt, betrug der Gewinn noch immer 1,327 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS 1,44 US-Dollar), nach 0,526 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS 0,66 US-Dollar) im Vergleichszeitraum. Infolge des starken Quartals passte Salesforce.com seine Ziele für das Gesamtjahr nach oben an.

Aufnahme in den Dow Jones Ind.

Doch nicht nur die starken Quartalszahlen beflügelten den Kursverlauf in den letzten Tagen. Bereits zuvor wurde bekannt, dass Salesforce.com ab kommenden Montag (31.08.) in den führenden Dow Jones Industrial aufrücken wird.

Salesforce Kursfeuerwerk

Die Aktie brannte am gestrigen Mittwoch ein fulminantes Kursfeuerwerk ab. Ein Tagesplus von 26 Prozent sieht man bei einem so hoch kapitalisierten Wert auch nicht alle Tage. Aus charttechnischer Sicht bahnte sich ein Kursanstieg bereits im Vorfeld an, als es der Aktie gelang, das Widerstandscluster 196 US-Dollar / 206 US-Dollar aufzubrechen. Gestern ging die Post ab. Die Aktie schloss bei 272 US-Dollar. Zwischenzeitlich notierte sie bei knapp 278 US-Dollar. Die spektakuläre Rally und das exponierte Kursniveau könnte nun Gewinnmitnahmen provozieren. Die nächsten Handelstage werden vor diesem Hintergrund spannend.

