Ohne die Unterstützung der US-Märkte, die am gestrigen Montag (15.02.) feiertagsbedingt geschlossen blieben, startete der Dax durchaus ambitioniert in die aktuelle Handelswoche. Der Index näherte sich seinem bisherigen Hoch weiter an. Hier könnte sich Druck aufbauen… Es stellt sich aber nach wie vor die Frage – Kann sich der Druck am Ende auch Bahn brechen? Die nächsten Handelstage versprechen vor diesem Hintergrund spannend zu werden. Das gilt auch in Bezug auf unsere beiden heutigen Protagonisten SAP und Infineon. Beide Werte haben sich an wichtige Zonen herangearbeitet und üben Druck auf diese Widerstände aus. Es fehlt „nur“ noch eine Art Initialzündung. Bleiben wir zunächst bei Infineon.

Infineon – Aktie auf dem Sprung

Infineon (WKN: 623100 ISIN: DE0006231004 Ticker-Symbol: IFX) arbeitet sich bereits seit geraumer Zeit am Widerstandsbereich 35 / 36 Euro ab. Der gestrige Handelsschluss bei knapp 35,9 Euro nährt nun die Hoffnung darauf, dass Infineon den Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch wagen könnte…

Die Rahmenbedingungen sind so schlecht nicht. Die Aktienmärkte präsentieren sich in robuster Verfassung. Der Chipbereich zählt gegenwärtig zu den gesuchten Sektoren an der Börse. Die aktuelle Gemengelage manifestiert sich unter anderem in der starken Vorstellung der Infineon-Aktie. Aus charttechnischer Sicht muss die Infineon-Aktie signifikant über die 36 Euro. Ausbruchssituationen – so sie sich denn kreieren – sind bekanntlich durchaus eine heikle Angelegenheit. Insofern wäre es ideal, wenn etwaige Versuche von Anfang an von einem ansprechenden Momentum begleitet werden würden. Im Falle eines Ausbruchs über die 36er Marke würde sich für Infineon die Tür in Richtung 38 Euro bis 42 Euro öffnen. Auf der Unterseite sollte es für Infineon nicht unter die 33,5 Euro gehen. Bei einem Rücksetzer unter die 31,0 Euro müsste die Lage gar neu bewertet werden.

SAP – Baut sich hier Druck auf?

Die Aktie des deutschen Softwarekonzerns SAP (WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Ticker-Symbol: SAP) hat den Kontakt zum aktuell eminent wichtigen Widerstandsbereich 110 / 111,5 Euro noch nicht verloren; soweit die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht – SAP gelang es auch zuletzt nicht, diese Zone ernsthaft in Gefahr zu bringen…

Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über die 111,5 Euro für SAP ein erster wichtiger Schritt. In der aktuellen Konstellation muss die SAP-Aktie jedoch über die 120 Euro (inkl. der 200-Tage-Linie), um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen. Solange dieser Fall nicht eintritt, sind die Bemühungen der SAP-Aktie unserer Einschätzung nach ein Muster ohne Wert. Rücksetzer blieben zuletzt allerdings auch begrenzt. Hier gilt es, die Zone um 103 Euro weiterhin erfolgreich zu verteidigen. Sollte SAP darunter abtauchen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich.

