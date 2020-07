Dem Dax gelang am gestrigen Montag (06.07.) ein Wochenstart nach Maß. Die Hoffnung auf ein baldiges Erreichen der 13.000er Marke ist nach dem gestrigen Handelstag gestiegen. Mit dem robusten Montagshandel knüpfte der Index an seine starke Leistung aus der vorherigen Woche an. Maßgeblichen Anteil an der guten Vorstellung hatten unter anderem die robusten US-Konjunkturdaten. So stieg der eminent wichtige ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe deutlich stärker an, als im Vorfeld erwartet wurde. Auch aus deutscher Sicht gab es hoffnungsvolle Signale von der Konjunktur. So legten die Werkaufträge im Mai um knapp 10 Prozent gegenüber dem Vormonat zu. Auf Jahressicht (also im Vergleich zum Vorjahresmonat) bietet sich freilich weiterhin ein schwaches Bild.

Die gute Stimmung am Aktienmarkt hat unsere beiden heutigen Protagonisten in aussichtsreiche Ausgangspositionen manövriert. Bleiben wir zunächst bei der Aktie der deutschen Softwareschmiede SAP (WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Ticker-Symbol: SAP).

Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung (vom 26.06.) hat sich die Lage für die SAP-Aktie weiter verbessert. Zum damaligen Zeitpunkt stand der aus unserer Sicht wichtige Unterstützungsbereich um 120,0+ Euro im Fokus des Handelsgeschehens. Ein Bruch dieser Zone hätte auf der Unterseite den Weg in Richtung Aufwärtstrend und womöglich auch in Richtung der zentralen Unterstützung bei 110,0 Euro frei gemacht. So aber konnte die Aktie diese Zone halten. Dieser Test legte die Basis für den aktuellen Vorstoß in Richtung der zentralen Widerstandszone um 130,0 Euro.

Hier liegt das markante Februar-Hoch. Und nun gilt es! Ein signifikanter Ausbruch über die 130,0 Euro würde den Weg auf der Oberseite freimachen. Die Aktie würde sozusagen die Tür weit aufstoßen. Der starke Aufwärtstrend und die wieder nach oben anziehende 200-Tage-Linie komplettieren das bullische Chartbild. Auf der Unterseite spielen sich etwaige Rücksetzer im Idealfall oberhalb von 120,0 Euro ab. Unter die 110,0 Euro darf es nicht gehen, anderenfalls tritt die Notwendigkeit einer Neubewertung der Lage ein. Im Vergleich zur SAP-Aktie tut sich die Aktie des Chipherstellers Infineon (WKN: 623100 ISIN: DE0006231004 Ticker-Symbol: IFX) noch ein wenig schwer.

Nach dem Verlust des Aufwärtstrends (rot dargestellt) ist irgendwie die Luft raus. Dennoch gilt es gleichzeitig zu konstatieren, dass sich der Wert noch immer in einer aussichtsreichen Ausgangslage befindet. Aktuell hat sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 20,0 Euro auf der Unterseite sowie 22,0 / 23,1 Euro auf der Oberseite etabliert. Auf der Unterseite sehen wir die zentrale Unterstützung unverändert bei 18,3 / 18,0 Euro inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie.

