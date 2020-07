Unsere letzte Kommentierung zu den beiden Aktien überschrieben wir vor einigen Tagen (genauer gesagt am 07.07.) mit „Läuten die beiden Tech-Werte eine neue Rallyphase ein?“. Mittlerweile sind einige Tage ins Land gegangen und man kann die Frage mit einem vorsichtigen „Ja“ beantworten. Der Dax läuft. Der Technologiesektor läuft. In diesem positiven Umfeld gelang es beiden Werten, in den letzten Handelstagen wichtige Akzente auf der Oberseite zu setzen und sich charttechnischer Fesseln zu entledigen. Der Markt scheint den anstehenden Quartalsergebnissen mit einigem Optimismus entgegen zu sehen. Bleiben wir zunächst bei der Aktie der deutschen Softwareschmiede SAP (WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Ticker-Symbol: SAP).

Das Unternehmen wird in wenigen Handelstagen die Quartalsergebnisse präsentieren. Die Veröffentlichung ist für den 27.07. geplant. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung deutete sich an, dass die Aktie durchaus gewillt ist, ihren Weg gen Norden fortsetzen zu wollen. Einzig der Widerstandsbereich um 130,0 Euro stellte sich der Aktie damals noch in den Weg. Der veritable Aufwärtstrend (grün dargestellt) machte jedoch bereits Hoffnung, dass der Ausbruch gelingen würde. Und in der Tat setzte die Aktie kurze Zeit später über die 130,0 Euro. Dass sich die Aktie zügig von dem Ausbruchsniveau entfernen konnte, war zur Vermeidung eines Fehlsignals eminent wichtig. Mittlerweile hat sich die Aktie auf über 140,0 Euro vorgearbeitet und so ganz nebenbei mit knapp 143,0 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch markiert. Der Aufwärtstrend prägt das Chartbild nach wie vor. Auf der Oberseite sind die „Bullen“ nun am Drücker. Widerstände müssen sie nicht fürchten. Die Bewegung ist allerdings bereits überkauft. Rücksetzer sollten daher nicht überraschen. Wichtig ist, dass diese auf 130,0 Euro begrenzt bleiben. Auch die Aktie des Chipherstellers Infineon (WKN: 623100 ISIN: DE0006231004 Ticker-Symbol: IFX) machte in den letzten Handelstagen deutliche Fortschritte.

Am 04.08. wird Infineon die Finanzergebnisse für das abgelaufene Quartal bekanntgeben. Man darf bereits gespannt sein, ob es den Zahlen gelingen wird, dem Kurs „Beine“ zu machen. Im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung hat die Aktie mit den 22,0 Euro bereits eine wichtige Hürde überspringen können. Der Aktie gelang es bislang jedoch noch nicht, die 23,1 Euro signifikant zu überwinden. Das ist ohne Zweifel noch ein Makel. Ein Ausbruch über diesen Widerstand wäre eminent wichtig, würde er doch den Weg in Richtung der Hochs aus dem Jahr 2018, die damals bei 25+ Euro markiert wurden, ebnen. Auf der Unterseite sollte es nun idealerweise nicht mehr unter die 22,0 Euro gehen. In jedem Fall ist ein Rutsch unter die 20,0 Euro zu vermeiden. Anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

