Nachdem der Dax in der letzten Handelswoche noch mit Abgabedruck konfrontiert wurde und geschwächt ins Wochenende ging, hellte sich das Bild zu Wochenbeginn deutlich auf. Der Dax startete am gestrigen Montag (03.04.) robust in die neue Handelswoche. Und es könnte mit Blick auf die Vielzahl von wichtigen Konjunkturdaten durchaus eine richtungsweisende Handelswoche werden. Einen ersten Vorgeschmack gab es gestern. Im Fokus standen hierbei die wichtigen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe. Bereits im frühen Handel überzeugte der chinesische Caixin PMI Produktion.

Der deutsche Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sowie sein Pendant für die Eurozone lagen ebenfalls über den Erwartungen. Schließlich schlug der US-amerikanische ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in die gleiche Kerbe. Der Start in die neue Handelswoche ist zunächst gelungen, doch nun müssen die Aktienindizes nachlegen und den robusten Wochenauftakt bestätigen. Die gute Stimmung am Gesamtmarkt färbte auch auf unsere beiden heutigen Protagonisten ab. Die gestrigen Zugewinne kamen beiden Werte zupass. Bleiben wir zunächst bei der Aktie der deutschen Softwareschmiede SAP (WKN: 716460 ISIN: DE0007164600 Ticker-Symbol: SAP).

In unserer letzten Kommentierung zur SAP-Aktie vom 28.07. stellten wir die aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens in den Fokus. Während des jüngsten Rücksetzers am Gesamtmarkt hielt sich die SAP-Aktie durchaus robust, musste jedoch fürs Erste von ihrem Widerstand bei 143,0 Euro ablassen. Die erste potentielle Unterstützungszone bei 130,0 Euro blieb unberührt, was durchaus als Zeichen von Stärke interpretiert werden kann. Zudem ließe sich der Kursverlauf der letzten Tage in das Muster einer bullischen Flagge (orange dargestellt) pressen. Um dieses Szenario weiter zu befeuern, müsste es nun zu einem Vorstoß in Richtung 143,0 Euro kommen. Die Spannung steigt. Die beiden zentralen Marken lauten gegenwärtig 143,0 Euro auf der Oberseite sowie 130,0 Euro auf der Unterseite. Während SAP auch in der zuletzt schwächeren Phase überzeugen konnte, ging es für die Volkswagen Vorzüge (WKN: 766403 ISIN: DE0007664039 Ticker-Symbol: VOW3) zuletzt etwas deutlicher nach unten.

Aus charttechnischer Sicht war der robuste Wochenstart eminent wichtig. Nachdem die VW Vz. Ende letzter Woche unter die wichtige Unterstützung bei 128,0 Euro abtauchten, war Gefahr in Verzug. Es drohte eine Ausweitung der Korrektur auf 115,0 Euro. Zu Wochenbeginn ging es für den Wert erneut über die 128,0 Euro, was das Verkaufssignal zunächst neutralisierte. Damit ist die Kuh jedoch noch nicht vom Eis. Die Aktie muss nachsetzen. Ein Vorstoß über die 142,0 Euro muss her, um für Entspannung zu sorgen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Aktuelle Blogs auf Börsennews:

BioNTech Absturz: Perfekter Einstieg?

Andere Leser interessierten sich auch für:

Apple – Aktie furios! Unternehmen mit ganz starken Quartalszahlen!

Nordex und Evotec – Obacht ist geboten!

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.