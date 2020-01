Über Langeweile kann man sich am Devisenmarkt kaum beklagen und so ging es auch über die Feiertage hoch her. Hierbei gab es interessante Entwicklungen und Wendungen. Schauen wir zunächst auf USD/JPY, wo der Greenback nach einem "Schwächeanfall" nun aufpassen muss, nicht weiter in Bedrängnis zu geraten.

In den vergangenen Wochen und Monaten begleitete uns bei der Betrachtung von USD/JPY eine veritable bärische Keil-Formation (rot). Diese bärischen Keil-Formationen werden "gern einmal" über die Unterseite aufgelöst. Auch bei USD/JPY war dieses zunächst Anfang Dezember der Fall. Mitunter entwickelt sich dann eine dynamische Abwärtsbewegung. Doch von aufkommender Abwärtsdynamik war lange Zeit nicht viel zu sehen. Vielmehr versuchte sich der Greenback mit einem Comeback auf der Oberseite, scheiterte hierbei aber nach zähem Ringen am massiven Widerstandsbereich um 109,5 JPY. Mit etwas Verspätung geriet der US-Dollar dann Ende Dezember schließlich doch noch in die Bredouille. Der Rückzugsbewegung fielen mit den Unterstützungen bei 109,0 JPY und 108,0 JPY wichtige Marken zum Opfer. Die 38-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie wurden zudem bärisch gekreuzt. Mit anderen Worten: Der US-Dollar wirkt aktuell angeschlagen.

Dass er sich zuletzt wieder etwas fangen konnte, dürfte maßgeblich an den robusten US-Daten vom Wochenanfang gelegen haben. So wurden unter anderem am gestrigen Dienstag (07.01.) Daten zur US-Handelsbilanz und zum ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe oberhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht. Insbesondere der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe überzeugte hierbei. In den nächsten Handelstagen stehen noch einige Daten in den USA an. Vor allem der Freitag (10.01.) wird es mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Dezember in sich haben. Neben der Zahl der neugeschaffenen Stellen gilt es aber auch, auf die Entwicklung der Stundenlöhne zu achten.

Aus charttechnischer Sicht muss sich der Greenback möglichst zügig wieder über die 109,0 JPY retten, um nicht weiter in Bedrängnis zu geraten. So lange er darunter notiert, sehen wir die Gefahr, dass sich die Bewegung doch noch einmal auf 107,0 JPY ausdehnen könnte. Auch gegen das Britische Pfund geriet der US-Dollar zum Jahreswechsel unter Druck.

Nachdem der Aufwärtsdrang des Pfunds im Bereich von 1,35 US-Dollar abebbte, gewann der Greenback zunächst die Oberhand und drückte das Pfund wieder in die ehemalige Handelsspanne 1,30 US-Dollar / 1,275 US-Dollar hinein. Im Bereich von 1,29 US-Dollar bekam das Pfund aber die zweite Luft. Bis auf 1,325 US-Dollar legte es temporär zu, konnte diesen Widerstandsbereich aber nicht überwinden. Schließlich gelang es dem US-Dollar, die Lage wieder zu stabilisieren. Die aktuelle Konstellation offeriert Chancen auf beiden Seiten. Die kurzfristig relevanten Zonen 1,325 /1,33 US-Dollar auf der Oberseite und 1,30 / 1,29 US-Dollar auf der Unterseite liegen in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Niveau. Ein Vorstoß in die eine oder in die andere Richtung könnte eine kleine Weichenstellung herbeiführen. Die Spannung steigt...

