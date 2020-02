Der Technologiesektor zieht noch immer die Aufmerksamkeit (und damit das Kapital) auf sich. Hinter ihm liegt eine veritable Rally, die sich zuletzt zwar etwas verlangsamt zu haben scheint, aber insgesamt noch intakt ist. Eine fulminante Rally hatte auch Intel (WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 |Ticker-Symbol: INL) auf das Börsenparkett gezaubert, bis Ende Januar Gewinnmitnahmen einsetzten und der Wert in eine Konsolidierung eintrat bzw. eintreten musste. Das Chartbild von Intel-Aktie hat sich im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung vom 05.02.2020 deutlich aufgehellt. So ganz überraschend kam diese Entwicklung nicht.

In der damaligen Kommentierung thematisierten wir die bullische Flaggenformation (rot), die sich als Folge der Konsolidierung ausbildete und in deren Verlauf auch die Kurslücke erfolgreich geschlossen wurde, die wiederum im Zuge der Zahlenveröffentlichung für das Dezember-Quartal im Januar aufgerissen wurde. Das „saubere“ Schließen der Kurslücke und das anschließende Abdrehen ist unter charttechnischen Aspekten ein wichtiges Signal, weist es doch auf die robuste Verfassung der Aktie hin. Zwischenzeitlich wurde die bullische Flagge regelkonform über die Oberseite aufgelöst. Auch dieses ist als eine wichtige Weichenstellung zu interpretieren. Der regelkonforme Ausbruch aus der Flagge offerierte der Aktie den erneuten Test des bisherigen Rekordhochs bei knapp 69,3 US-Dollar. Der Wert nutzte die Chance zumindest im Ansatz und lief weiter nach oben. Allerdings hängt die Aktie noch am Widerstand um 68 US-Dollar fest, der sich in den letzten Handelstagen etablieren konnte und sich den Aufwärtsambitionen bislang erfolgreich in den Weg stellt. Ob die Intel-Aktie in der zurückliegenden Konsolidierung ausreichend Kraft geschöpft hat, um sich höheren Aufgaben widmen zu können, wird sich bald zeigen. Wichtig wäre ein rascher Ausbruch über die 68,0 US-Dollar sowie die Ausbildung eines neuen Hochs jenseits der 69,3 US-Dollar. Auf der Unterseite sollten mögliche Rücksetzer idealerweise auf 63,7 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es signifikant darunter gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Fast hätte auch die Lage – allerdings unter dem bullischen Aspekt – für die Aktie von Cisco Systems (WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker-Symbol: CIS) neu bewertet werden können, allerdings scheiterte die Aktie am entscheidenden Widerstand bei 50,0 US-Dollar.

Im Vorfeld der Zahlen nahm der Optimismus zu, was sich wiederum in anziehenden Kursen zeigte. Wie nach einem Drehbuch erreichte die Aktie unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung für das Dezember-Quartal die 50,0 US-Dollar. Weniger die Zahlen, als vielmehr der zurückhaltende Ausblick zogen den Aufwärtsambitionen dann den Stecker. Die Aktie setzte deutlich zurück und läuft nun in Richtung zentraler Unterstützungszone 47,0 / 45,0 US-Dollar. Im Bereich von 43,4 US-Dollar befindet sich das aktuelle 52-Wochen-Tief. Die Ausbildung eines neuen Tiefs gilt es unbedingt zu vermeiden, anderenfalls müsste die Lage noch einmal neu überdacht werden.

