Unsere letzte Kommentierung zur Aktie des US-amerikanischen E-Autobauers überschrieben wir vor einigen Handelstagen bereits mit „Völlig entfesselt“. Zum damaligen Zeitpunkt schwang sich die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T ISIN: US88160R1014 Ticker-Symbol: TL0) über die Marke von 1.200 US-Dollar. Mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung gehen uns so langsam aber sicher die Superlative aus, denn zwischenzeitlich kratzte der Wert an der Marke von 1.800 US-Dollar, ehe Gewinnmitnahmen für ein wenig Abkühlung sorgten.

Der Tesla Countdown läuft

In genau einer Woche heißt es für das Unternehmen „Butter bei die Fische“. Der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal wird mit großer Spannung entgegengesehen; offenkundig auch mit einer gewissen Vorfreude, wenn man auf die jüngste Kursentwicklung blickt. Für den Aktienkurs bzw. für dessen exponiertes Niveau läuft hingegen der Countdown. Die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse steht mit Blick auf die zurückliegende Rally unter dem Motto „Scheitern ist keine Option“. Tesla muss in Anbetracht des fulminanten Kursanstiegs schlichtweg liefern. Doch selbst wenn das Unternehmen den hohen Erwartungen des Marktes gerecht werden sollte, könnte auch noch das Prinzip „sell on good news“ greifen. So oder so. Für Marktakteure, die erst in einem fortgeschrittenen Stadium der Tesla-Rally eingestiegen sind, könnten die nächsten Handelstage eine große Herausforderung darstellen. In der Vergangenheit wusste Tesla mit seinen Daten nicht immer zu überzeugen, doch in den letzten Quartalen mehrten sich die positiven Überraschungen. Womöglich setzen die Marktakteure aktuell auf diesen Effekt, wenn am 22.07. die Ergebnisse für das 2. Quartal 2020 auf den Tisch kommen.

Der Aktienkurs wurde zuletzt u.a. von positiven Verkaufszahlen beflügelt und nahm damit womöglich einiges vorweg. Unter anderem thematisierten wir in unserer letzten Kommentierung vom 03.07. die Verkaufszahlen für das Juni-Quartal. Der Autobauer verkaufte zwischen April und Juni 90.650 Einheiten und konnte damit die Markterwartungen respektive Prognosen deutlich überbieten.

Im Chart dominiert eine fulminante Fahnenstange

Die Aktie bildete in den letzten Handelstagen und –wochen eine fulminante Fahnenstange aus. Der Ausbruch über die 1.000er Marke setzte enorme Kräfte frei und führte schließlich zum Durchmarsch in Richtung 1.800 US-Dollar. In diesem Bereich setzten dann allerdings Gewinnmitnahmen ein. In den nächsten Handelstagen könnte es durchaus turbulent werden. Unmittelbar vor und nach der Zahlenveröffentlichung sollte eine hohe Volatilität nicht überraschen. Aus charttechnischer Sicht lässt sich erst im Bereich von 1.000 US-Dollar eine vermeintlich tragfähige Unterstützung für die Aktie lokalisieren. Dieser Zone vorgelagert befindet sich im Bereich von 1.350 US-Dollar eine eher untergeordnete Unterstützung.

