Dass die Zahlen des E-Autobauers mit „großer Spannung erwartet“ wurden, ist untertrieben, galt es doch, die Hausse der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T ISIN: US88160R1014 Ticker-Symbol: TL0), die im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung zu beobachten war, zu rechtfertigen. Als dann am gestrigen Mittwoch (22.07.) nach Handelsschluss die Zahlen bekannt wurden, dürfte sicherlich dem einen oder anderen Marktakteur ein Stein vom Herzen gefallen sein, lieferte das Unternehmen doch überraschend starke Daten…

Bärenstarke Q2-Daten bei Tesla

Das Unternehmen galt in früheren Jahren in Bezug auf die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse als veritable Wundertüte. Man wusste nie, was drin ist und was kommen würde. In den letzten Quartalen überzeugte Tesla jedoch mit seinen Daten und wies bereits in den letzten drei Quartalen (Q3/2019, Q4 /2019 und Q1/2020) jeweils einen Nettogewinn aus. Und so galt es, mit den aktuellen Ergebnissen für Q2/2020 das Jahr „voll zu machen“. Die Prognosen im Vorfeld waren diesbezüglich jedoch zurückhaltend. Doch bereits beim Umsatz lief es besser, als erwartet. Zwar ging der Umsatz im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal auf 6,036 Mrd. US-Dollar zurück, doch lag dieser damit deutlich oberhalb der Prognosen. Der Vollständigkeit halber: Im Vergleichsquartal Q2/2019 erzielte Tesla einen Umsatz in Höhe von 6,35 Mrd. US-Dollar. Für den aktuellen Berichtszeitraum Q2/2020 wies Tesla einen Nettogewinn in Höhe von 104 Mio. US-Dollar (entspricht EPS von 0,50 US-Dollar), nach einem Nettoverlust in Höhe von

-408 Mio. US-Dollar in Q2/2019. Tesla gab zudem das bereinigte EBITDA (earnings before interest, tax, depreciation, and amortization) mit 1,209 Mrd. US-Dollar an. Ein positiver free cash flow in Höhe von 418 Mio. US-Dollar rundete die starken Zahlen ab.

Winkt nun für Tesla die Aufnahme in den S&P 500?

Vier aufeinanderfolgende Quartale mit ausgewiesenem Gewinn erhöhen die Chancen der Aktie für die Aufnahme in den S&P 500. Die Spekulationen schießen diesbezüglich schon ins Kraut. Die Aufnahme in den S&P 500 wäre eine Art Ritterschlag und könnte so ganz nebenbei auch das Interesse institutioneller Adressen erhöhen. Hier gilt es, die weiteren Entwicklungen abzuwarten.

Tesla Charttechnik

Aus charttechnischer Sicht gilt es nun, die Zahlen kurstechnisch einzuarbeiten. Der Markt zeigte sich in einer ersten Reaktion positiv überrascht. Entscheidend wird jedoch der Handelsverlauf in den nächsten Tagen. Die Aufgabenstellung ist hierbei klar definiert: Die Aktie muss über die Marke von 1.795 US-Dollar laufen, um das Chartbild auf der Oberseite zu klären. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollte sie unserer Einschätzung nach nicht unter die 1.350 US-Dollar fallen.

