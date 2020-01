Die US-Aktienindizes konnten ihre starke Verfassung über den Jahreswechsel retten und starteten robust ins neue Jahr. Die aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten erwiesen sich aber zum Ende der letzten Handelswoche hin als Spielverderber und kühlten die bis dato gute Stimmung merklich ab. Vor dem Hintergrund der Iran-Thematik hielten Vorsicht und Zurückhaltung Einzug. Die Indizes sahen sich Gewinnmitnahmen ausgesetzt, wohingegen "Angstbarometer" wie etwa Gold ansprangen. Zuletzt hatten wir eine Reihe aussichtsreicher US-Aktien an dieser Stelle thematisiert. Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage schauen wir uns noch einmal deren Verfassung genauer an und beginnen mit Tesla.



Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung brach die Aktie über das damalige Widerstandscluster 380 / 390 US-Dollar aus und baute die Bewegung zügig und dynamisch in Richtung 440 US-Dollar aus. Wir haben die aktuelle Konstellation in einem 3-Jahres-Chart auf Tagesbasis dargestellt. Unmittelbar vor dem Jahreswechsel kam es zu einem kleinen Schwächeanfall in Richtung 400 US-Dollar. Das ermäßigte Kursniveau generierte aber sofort wieder Kaufinteresse. Die Aktie schwang sich erneut auf und markierte schließlich im Bereich von 454 US-Dollar ihr bislang gültiges Hoch. Im Zuge der aufkommenden Verunsicherung konnte der Wert das exponierte Kursniveau zum Wochenausklang jedoch nicht ganz halten und fiel leicht zurück. Nichtsdestotrotz befindet sich die Aktie in einer sehr komfortablen Situation. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung scheint unter charttechnischen Aspekten und unter der Voraussetzung, dass die Lage am Persischen Golf nicht weiter eskaliert, unverändert möglich zu sein. Erst ein Rücksetzer unter die Zone 390 / 380 US-Dollar würde das Szenario ins Wanken bringen. Prekär würde es aus unserer Sicht in jedem Fall werden, sollte es für die Aktie unter die 360 US-Dollar gehen. Die Aktie des Online-Händlers Amazon wurde in einem denkbar ungünstigen Moment von den einsetzenden Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten erwischt.

Nachdem sich die Aktie in den letzten Handelstagen des vergangenen Jahres freischwimmen und wichtige Akzente auf der Oberseite setzen konnte, war alles für den Sturm auf den massiven Widerstand bei 1.900 US-Dollar vorbereitet. Die Aktie lief mehrere Male dieses Niveau an, doch die vor dem Hintergrund der Iran-Thematik anziehende Risikoaversion unter Anlegern "vermasselte" der Aktie den Ausbruch. Aktuell ist eine Rückzugsbewegung zu beobachten. In diesem Zusammenhang sei auf die wichtigen Unterstützungen bei 1.850 US-Dollar und bei 1.825 US-Dollar verwiesen. Sollte es unter die 1.825 US-Dollar gehen, wäre dieses ein herber Rückschlag. Auf der Oberseite ist der Sachverhalt klar: Es muss endlich über die 1.900 US-Dollar gehen . . .

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.