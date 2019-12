Die Musik spielt aktuell an den US-Aktienmärkten. Während die europäischen Börsenplätze am zweiten Weihnachtsfeiertag noch größtenteils geschlossen waren, wurde in den USA am gestrigen Donnerstag bereits wieder gehandelt. Die Umsätze waren zwar etwas dünner, aber die Richtung stimmt(e) unverändert. So könnte man das Fazit des Handelstages zusammenfassen. Bereits seit längerer Zeit thematisieren wir an dieser Stelle ein breites Spektrum interessanter US-Werte. Aufgrund der aktuellen charttechnischen Konstellation zählt auch die Tesla-Aktie dazu.

In unserer letzten Kommentierung zu Tesla vor genau einer Woche thematisierten wir den zum damaligen Zeitpunkt angelaufenen Ausbruch der Aktie über ihre massive Widerstandszone 380 / 390 US-Dollar, die im Verbund mit der darüber liegenden psychologisch relevante Marke von 400 US-Dollar eine veritable Hürde für die Aktie bildete. Mittlerweile ist ein wenig Zeit ins Land gegangen und die Aktie nutzte diese Zeit und "bastelte" weiter an dem Vorstoß. Mit hoher Bewegungsdynamik durchschnitt die Aktie die benannte Zone und eilt nun von einem Hoch zum nächsten. Das Momentum ist aktuell zweifelsohne auf Seiten der Tesla-Aktie. Mit Blick auf das überkaufte Stadium der Bewegung und das exponierte Kursniveau ist dennoch Obacht geboten. Die Gefahr von Gewinnmitnahmen besteht in der aktuellen Phase. Im Idealfall spielen sich diese oberhalb von 380 US-Dollar ab, doch auch ein Test der 360 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht noch zu tolerieren. Von neuen Rekordhochs kann die Amazon-Aktie aktuell nur "träumen", aber zuletzt tat sich hier wieder etwas.

Trotz eines überaus robusten Gesamtmarktes läuft es für die Aktie derzeit noch nicht ganz so rund. Nachhaltiges Aufwärtsmomentum wollte sich auch in den letzten Handelstagen nicht einstellen. Die Aktie "quälte" sich zuletzt etwas. Nichtsdestotrotz kämpfte sie sich bis in den Bereich von 1.825 US-Dollar vor und mittlerweile auch darüber. Der obere Chart zeigt deutlich, dass es sich hierbei um ein wichtiges Kursniveau handelt. Zum einen liegt in diesem Bereich das November-Hoch und zum anderen verläuft hier die 200-Tage-Linie. Umso wichtiger war es, dass die Aktie im gestrigen US-Handel einen ordentlichen Schritt nach vorn (bzw. nach oben) machen konnte und neben den 1.825 US-Dollar auch die 1.850 US-Dollar zunächst mit einkassierte. Nun muss sich der Ausbruch über die 1.850 US-Dollar "nur" noch manifestieren. Ein signifikanter Ausbruch über die 1.850 US-Dollar würde das Chartbild zweifelsohne aufhellen. Auf der Unterseite gilt es neben den 1.800 US-Dollar auch die 1.730 US-Dollar im Auge zu behalten.

