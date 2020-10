Sie wurden mit Spannung erwartet und sie wurden nach ihrer Veröffentlichung heiß diskutiert; die aktuellen Quartalszahlen des US-amerikanischen E-Autobauers Tesla. Und man kann es nicht anders sagen – Tesla hat noch einmal einen „raus gehauen“, präsentierte Aktionären und Analysten (und der Konkurrenz) das beste Quartal seiner Firmengeschichte. Und ganz nebenbei ist es das fünfte Quartal in Folge, das Tesla mit einem Gewinn abschloss… Wenn es etwas an der aktuellen Konstellation zu bemängeln gibt, dann ist es wohl der Umstand, dass die Daten in einer für den Aktienmarkt schwierigen, von Unsicherheit geprägten Phase veröffentlicht wurden und so nicht auf allzu fruchtbaren Boden fielen.

Tesla mit einem starken dritten Quartal

Dass das September-Quartal nicht allzu schlecht gelaufen war, deutete sich bereits mit der Veröffentlichung der Absatzzahlen vor einigen Tagen an. Wir berichteten darüber. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Palo Alto produzierte im dritten Quartal über 145.000 Fahrzeuge und lieferte 139.300 Fahrzeuge an Kunden aus. Die Finanzergebnisse veröffentlichte Tesla dann am Mittwoch (21.10.). Tesla gab den Umsatz im dritten Quartal 2020 mit 8,771 Mrd. US-Dollar an; nach 6,036 Mrd. US-Dollar im zweiten Quartal 2020 und 6,303 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal 2019. Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal 2020 einen Nettogewinn in Höhe von 331 Mio. US-Dollar (EPS 0,27 US-Dollar), nach 104 Mio. US-Dollar (EPS 0,10 US-Dollar) im Vorquartal und 143 Mio. US-Dollar (EPS im dritten Quartal 2019. Das bereinigte EBITDA belief sich den Unternehmensangaben zufolge im abgelaufenen Quartal auf 1,807 Mrd. US-Dollar, nach 1,209 Mrd. US-Dollar in Q2 / 2020 und 1,083 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2019. Ebenfalls positiv entwickelte sich der free cash flow. Dieser betrug im dritten Quartal 2020 1,395 Mrd. US-Dollar, nach 0,418 Mrd. US-Dollar in Q2 / 2020 und 0,371 Mrd. US-Dollar im dritten Quartal 2019. Unterm Strich lag Tesla mit den vorgelegten Zahlen deutlich über den Erwartungen.





Kommt doch noch das Kursfeuerwerk für die Tesla-Aktie?

Die Reaktion auf die Zahlen fiel durchaus positiv aus, doch in Anbetracht der „Großwetterlage“ eher verhalten. Aus charttechnischer Sicht steuert Tesla auf eine wichtige Weichenstellung zu. Der kurzfristige Aufwärtstrend in Kombination mit dem veritablen Widerstandsbereich um 450 / 465 US-Dollar bildet ein ansteigendes Dreieck. Sollte die Formation über die Oberseite aufgelöst werden, könnte ein rascher Test des markanten Hochs bei 500 US-Dollar winken. Obacht ist geboten, sollte es über die Unterseite des Dreiecks gehen. Die zentrale Unterstützung verorten wir in den Bereich von 350 / 330 US-Dollar.

