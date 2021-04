Die Rekordjagd in den US-Indizes setzte sich auch in den letzten Handelstagen fort. In der aktuellen Situation scheint die Rally durch nichts zu stoppen zu sein. Der Auftakt in die Quartalsberichtssaison verlief ebenfalls vielversprechend. In den nächsten Handelstagen wird es im Technologiesektor spannend. Auch unsere beiden heutigen Protagonisten Tesla und Apple werden demnächst ihre aktuellen Quartalsergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren. So hat Tesla seine Ergebnisse für den 26. April angekündigt, Apple für den 28. April.

Tesla – Aktie nimmt Fahrt auf

Unsere letzte Kommentierung zu Tesla (WKN: A1CX3T ISIN: US88160R1014 Ticker-Symbol: TL0) überschrieben wir am 06.04. mit „Das muss nun gelingen“. Tesla hatte kurz zuvor bereits mit den Produktions- und Verkaufszahlen wichtige Eckdaten für das erste Quartal veröffentlicht. Die Tesla-Aktie durchbrach den steilen Abwärtstrend und machte sich zum damaligen Zeitpunkt auf, auch die massive Widerstandszone um 700 US-Dollar zu überwinden.

Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und Tesla gelang es, die 700 US-Dollar zu durchbrechen. Wie groß die Relevanz dieser Zone ist, zeigt sich im obigen Chart. Mit einem frischen Kaufsignal im Rücken lief die Tesla-Aktie in Richtung 800 US-Dollar weiter, verpasste aber diesen „Durchmarsch“. Ein Ausbruch über die 800 US-Dollar käme für Tesla einem Befreiungsschlag gleich und würde der Tesla-Aktie den Weg in Richtung 900 US-Dollar ebnen. In diesem Bereich liegt wiederum das zentrale Widerstandscluster. Der Versuch, in Richtung 800 US-Dollar vorzustoßen, wurde durch einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelt. Idealerweise spielt sich der Rücksetzer oberhalb von 700 US-Dollar ab. Sollt es für Tesla darunter gehen, ist allerdings Obacht geboten.

Apple – Aktie auf dem Sprung

Die charttechnische Lage hat sich für Apple ((WKN: 865985 ISIN: US0378331005 Ticker-Symbol: APC) in den vergangenen Handelstagen seit unserer letzten Kommentierung deutlich verbessert. Zum damaligen Zeitpunkt „tanzte“ die Apple-Aktie noch auf dem aus unserer Sicht zentralen Unterstützungsbereich 120 / 116 US-Dollar.

Zuletzt konnte sich Apple von der wichtigen Zone lösen und so die charttechnische Situation entspannen. Mit dem Sprung über die 130 US-Dollar konnte Apple einen wichtigen Teilerfolg erzielen. Nun gilt es jedoch, den Schwung zu nutzen und in Richtung des zentralen Widerstandsbereiches 138 / 145 US-Dollar vorzudringen. Auf der Unterseite spielen sich Rücksetzer im besten Fall oberhalb von 130 US-Dollar ab. Sollte es für die Apple-Aktie darunter gehen, könnte es noch einmal prekär werden.

Andere Leser interessierten sich auch für:

VW & Porsche mit starken Zahlen – Volkswagen-Aktie stark gefragt!

Plug Power und Ballard Power – Spitz auf Knopf! Nel ASA – Das wird nun wichtig!

E.ON und RWE – Wird die Basis für die nächste Kursrally gelegt?

Curevac – Verzögerungen bei der Impfstoffentwicklung und –zulassung

Turnaround im Schlaf?

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.