Unsere drei heutigen Protagonisten ThyssenKrupp, Salzgitter, Klöckner & Co. waren in den letzten Wochen um eine Bodenbildung respektive Erholung bemüht. Zuvor verzeichneten die Stahlwerte zum Teil herbe Verluste. Doch die Anfang Juli initiierte Erholung steht zunehmend auf tönernen Füßen. Aus charttechnischer Sicht stehen damit den drei Werten wichtige Handelstage und –wochen ins Haus. Bleiben wir zunächst bei ThyssenKrupp.

ThyssenKrupp – Handelsspanne vor Auflösung.

ThyssenKrupp (WKN: 750000 | ISIN: DE0007500001 | Ticker-Symbol: TKA) bildete Anfang Juli im Bereich von 4,8+ Euro ein markantes Korrekturtief aus. Noch einen Monat zuvor notierte ThyssenKrupp komfortabel oberhalb von 9 Euro. Ausgehend vom Bewegungstief bei 4,8+ Euro initiierte die Aktie eine Erholung.

Mit dem Erreichen der Marke von 6 Euro ging ThyssenKrupp in eine Seitwärtsbewegung über. In den letzten Wochen dominierten die Begrenzungen bei 6,2 Euro und 5,75 Euro das Handelsgeschehen. Durch die Seitwärtsbewegung könnte sich Bewegungspotential aufgestaut haben. Insofern könnte es spannend werden, sollte ThyssenKrupp die Handelsspanne über eine der beiden Begrenzungen verlassen. Kurzum. Zuletzt schwächelte ThyssenKrupp ein wenig, sodass gegenwärtig die Unterseite der Range unter Druck steht. Sollte es signifikant unter die 5,75 Euro gehen, könnte sich die Bewegung bis auf 5,0 Euro / 4,8+ Euro ausdehnen. Bei einem aufwärtsgerichteten Ausbruch über die 6,2 Euro liegen potentielle Bewegungsziele bei 6,7 Euro sowie 7,0 Euro. Bei Klöckner & Co. ist der Sachverhalt ganz ähnlich gelagert.

Klöckner & Co. – Das darf jetzt nicht passieren.

Klöckner & Co. (WKN: KC0100 | ISIN: DE000KC01000 | Ticker-Symbol: KCO) gelang es Ende Juni / Anfang Juli im Bereich von 7,1+ Euro, einen tragfähigen Boden auszubilden und die vorherige Korrektur damit zum Stehen zu bringen.

Doch auch bei Klöckner & Co. hat die Erholung zuletzt an Schwung verloren. Die Aktie ging in eine Seitwärtsbewegung über. In den letzten Wochen limitierten die Begrenzungen bei 9,6 Euro auf der Oberseite und 8,7 Euro auf der Unterseite. Ein Ausbruch aus der Handelsspanne (in jedwede Richtung) könnte Klöckner & Co. neuen Schwung verleihen. Bei einem Ausbruch über die 9,6 Euro würde der Aktie eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 10,0 Euro winken. Sollte es für Klöckner & Co. hingegen unter die 8,7 Euro gehen, würde der Bereich um 8+ Euro als potentielles Bewegungsziel auf den Plan gerufen werden.

Salzgitter – Aufwärtstrend in Bedrängnis

Salzgitter (WKN: 620200 | ISIN: DE0006202005 | Ticker-Symbol: SZG) bewegt sich noch immer in einem moderat ansteigenden Aufwärtstrend.

Doch dieser Aufwärtstrend ist zusammen mit der wichtigen Unterstützung von 25 Euro zuletzt in Bedrängnis geraten. In der aktuellen Situation sollte Salzgitter signifikante Rücksetzer unter die 25 Euro tunlichst vermeiden. Tritt dieses Szenario dennoch ein, ist Obacht geboten. Sollte es hierzu kommen, könnte es für Salzgitter noch einmal eng werden. Ein Test des letzten Verlaufstiefs bei knapp 21 Euro wäre dann nicht auszuschließen. Auf der Oberseite würde hingegen das Überschreiten der 27,6 Euro der Aktie den Weg in Richtung 30 Euro ebnen.

Bei den Anlegern der Axsome Therapeutics-Aktie sorgt der Blick auf den Chart heute für einen tollen Start in das Wochenende! Der Kurs schießt nach oben und es gibt tolle Neuigkeiten.

Russland hat angekündigt, Gaslieferungen über die Ostseepipeline Nord Stream 1 Ende August für drei Tage zu unterbrechen. Vom 31. August bis zum 2. September werde wegen Wartungsarbeiten kein Gas nach Deutschland fließen, teilte Gazprom am Freitag mit. Danach sollten täglich wieder 33 Millionen Kubikmeter Erdgas fließen. Das entspricht 20 Prozent der täglichen Maximalleistung.

