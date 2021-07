Der gestrige Start in die Woche war kein guter für die meisten Anleger. Hier die Gründe warum der DAX, der S&P500 und der Dow Jones tiefrot aus dem Handel gingen.

Delta-Variante lässt Anleger zittern

An den Börsen schlagen sich die Bedenken und die Unsicherheit rund um die neuartige Delta-Variante nun in den Börsenkursen nieder. In Großbritannien wurde die Aufhebung der Quarantäne-Pflicht aus Frankreich beschlossen. Die wieder steigenden Inzidenzen weltweit, lassen viele Investoren an eine langsamere Erholung der Weltwirtschaft glauben. Der DAX verlor 2,6% am gestrigen Montag und sackte somit um 440 Punkte auf 15.099 Punkte ab. Das ist der größte Verlust, den der deutsche Leitindex dieses Jahr hinnehmen musste. Keines der 30 Unternehmen konnte im Plus schließen. Die Deutsche Wohnen konnte sich mit -0,12% noch am besten halten. Die größten Verlierer waren die Münchner Rück mit -4,95% und MTU Aero Engines mit -5,59%.

Börsen auch im Rest der Welt tiefrot

International sah es an den Märkten nicht besser aus. Der EuroStoxx 50, das europäische Äquivalent zum DAX, sackte um 2,7% auf 3928 Punkte ab. Die nationalen Indexe Großbritanniens und Frankreichs zeichneten ein ähnliches Bild.

Auf der anderen Seite des Atlantiks das gleiche Bild: S&P500 und Dow Jones Industrial Average verloren massiv. Der S&P500 fiel 1,5% und der Dow Jones 2%. Der Tech-lastige Nasdaq verlor hingegen nur 0,8% am gestrigen Handelstag.

Wo geht die Reise hin?

Im Börsennews-Forum sind sich die User uneins. Nutzer*in Theodim äußerte sich so im DAX-Forum: “Bisher gab es keine Nachkaufkurse, jetzt/bald gibt es wieder welche. Halte COVID Ängste für unbegründet, die Meisten hier sind geimpft und bald ein Großteil der Weltbevölkerung so what, buy the Dip nur wo muss jeder für sich wissen.” “Ich sehe die Korrektur positiv an, das ist ein Signal, dass der DAX weiter steigen kann.”

Nutzer*in Neuemission äußert sich bearish und schreibt: Ich bin mal gespannt ob es morgen zu einer Gegenbewegung kommt. Ehrlich gesagt glaube ich da nicht so recht dran. Charttechnisch hat der DAX heute ohnehin die 50 Tage Linie deutlich nach unten gerissen. Von daher sehe ich die Chancen für weiter nachgebende Kurse als deutlich wahrscheinlicher an. 14800 halte ich daher für wahrscheinlicher als ein Anstieg auf 15300 oder darüber. /gw