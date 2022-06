Der Sommer ist da, aber die Stimmung bei den Anlegern der TUI-Aktie bleibt frostig. In Bezug auf den Schiffbau arbeitet TUI weiter an klimafreundlichen Lösungen.

Schiffsneubau für Nachhaltigkeit

Wie das Reiseunternehmen TUI am heutigen Mittwoch verkündet hat, startet in Italien die Produktion des ersten von zwei Kreuzfahrtschiffen. Diese sollen mit Flüssiggas fahren und haben eine Größe von 160.000 Bruttoraumzahl. Bereits 2024 soll das erste Schiff in Betrieb genommen werden, das zweite Schiff soll ab 2026 Teil der Mein Schiff Flotte werden.

Zukünftig könnten die Schiffe auch mit klimafreundlicherem Bio- und E-LNG betrieben werden. LNG ist verflüssigtes Erdgas und steht für Liquefied Natural Gas. Außerdem werden verbesserte Katalysatoren verbaut und ein Landstromanschluss integriert, damit die ein emissionsärmerer Schiffsbetrieb während der Hafenliegezeit ermöglicht wird.

Klimaneutral bis 2030

Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, sagt in der Pressemeldung: “Die Investition in Flüssiggas-betriebene Schiffe ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur emissionsfreien und klimaneutralen Kreuzfahrt. LNG dient hier als Brückentechnologie. Perspektivisch werden wir BIO LNG einsetzen, welches entweder aus biogenen Quellen oder synthetisch aus erneuerbarer Energie erzeugt wird“. TUI will bis 2030 klimaneutrale Schifffahrt anbieten.

Wandel in der Kreuzfahrtindustrie

Luigi Matarazzo, General Manager des Geschäftsbereichs Handelsschiffe von Fincantieri, der Werft, in der die Schiffe gebaut werden, sagt in Pressemeldung: “Mit dem Projekt dieser neuen Schiffsklasse für TUI Cruises leistet Fincantieri einen Beitrag zum ökologischen Wandel in der Kreuzfahrtindustrie. In einer ersten Phase wird ein Treibstoff mit niedrigem CO₂-Fußabdruck eingesetzt, um die Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren; in der Zwischenzeit untersuchen wir die Möglichkeit, mit Biokraftstoffen zu fahren, was der Dekarbonisierung des Sektors weitere Impulse verleihen wird.”

Die TUI-Aktie

Der Juni ist für die Anleger der TUI-Aktie zum Großteil enttäuschend verlaufen. Während der Kurs im Mai dem Wert von drei Euro wieder näher kam, fiel der Kurs der TUI-Aktie im Juni auf das 52-Wochen-Tief und landete bei 1,66 Euro. Nach einem Anstieg am Montag dieser Woche auf 1,96 Euro fiel der Kurs heute zwischenzeitlich zurück auf 1,78 Euro. Aktuell ist er Anteilsschein rund 1,81 Euro wert. Das 52-Wochen-Hoch aus dem Juni 2021 liegt bei 4,093 Euro.

Die Community-Stimmung

Für die Anleger im BörsenNews-Forum ist der stetige Rückgang der TUI-Aktie nur schwer mit Optimismus aufzunehmen. Während manche die Aktie für verloren halten, betrachten andere die Entwicklung des Kurses auch in Hinblick auf die Gesamtsituation. Nutzer Tycoon5c6a64e6e27f6 schreibt: “Genau , was erwartet ihr in diesen schlechten Zeiten ? Das die Börse explodiert? Das kann Monate, wenig Jahre dauern bis sich alles wieder zum positiven entwickelt. Wer keine Nerven und Geduld hat , der sollte sein Geld aufs Sparbuch legen”. Die gesamte Unterhaltung finden Sie hier.

/mb