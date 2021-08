Der größte Reiseveranstalter der Welt sagt Kreuzfahrten ab und hat mit der Delta-Variante und deren Auswirkungen zu kämpfen. Das drückt den Kurs der TUI Aktie.

TUI verliert 3% – Stimmen aus der Community

Die TUI Aktie tat sich am heutigen Handelstag schwer. Die Aktie fiel um fast 3% auf 3,69€. Die Börsennews-Community zeichnet ein eher pessimistisches Bild. User Radler72 schreibt: “Wenn Corona in 3-4 Jahren vorbei ist, wird es TUI nicht mehr geben, wenn sie nicht bald was Grundlegendes in ihrem Laden ändern…..”. User Posel schließt sich an und sieht auch die Beteiligung des Staates an TUI als Risikofaktor: “Bei der Lufthansa verkauft der Staat jetzt 5% von 20% seiner Anteile. Der Staat wird auch bei TUI irgendwann reduzieren, dann stehten 2€”. Andere Diskussionsteilnehmer sind optimistischer: “Im Moment sieht sehr schlecht aus. Ich habe aber Hoffnung, dass ab 2022 wieder bergauf geht. Das ist aber nur meine Meinung”, sagt User Ahoo.

Delta-Einschränkungen lassen Mallorca unattraktiver werden

Auf Mallorca sind die Corona Fallzahlen zwar gefallen, doch die Lokalregierung hat scharfe Maßnahmen zur Eindämmung des Virus weiter verlängert. Bei der Einreise aus Risikogebieten wird ein Impf- bzw. Genesenenzertifikat oder ein negativer Coronatest verlangt. In Deutschland sind Hamburg, Berlin, NRW, Schleswig-Holstein und das Saarland als solche klassifiziert. Auf der beliebtesten Ferieninsel der Deutschen darf man sich, bis voraussichtlich 16.September, zwischen 1 Uhr und 6 Uhr morgens nicht mit Personen aus einem anderen Haushalt in der Öffentlichkeit treffen. Dies soll, so berichtet das Mallorca Magazin, vor allem Partytouristen von Trinkgelagen abhalten. Auch die Maskenpflicht gilt auf Mallorca weiter, da die Sieben-Tage-Inzidenz zwar fallend aber immer noch hoch bei 195 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt.

Reisen der “Mein Schiff 4” abgesagt

TUI Cruises betreibt sieben Kreuzfahrtschiffe in der “Mein Schiff”-Flotte. Mehrere Reisen der Mein Schiff 4 wurden nun abgesagt. So wurden alle Katalogreisen bis Anfang Oktober des 2015 in Dienst gestellten Schiffs abgesagt. Die Mein Schiff 4 ist zurzeit noch an Italiens Westküste unterwegs und steuerte davor Ziele in Frankreich an. Die “Große Freiheit” genannten Reisen, die außerhalb des regulären Programms angeboten werden, finden jedoch weiterhin statt. Schiffe und Kreuzfahrten berichtete weiterhin, dass Katalogreisen oftmals vor der Ankündigung neuer Reisen abgesagt werden. /gw