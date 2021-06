Mit den wärmeren Temperaturen und den bundesweiten Lockerungen kommt wohl bei den meisten langsam aber sicher wieder die Reiselust auf. Besonders erfreulich ist dies natürlich für Touristikkonzerne und so versucht nun auch TUI wieder zurück auf die Beine zu kommen. Bei einer Bilanzsanierung sollen neben dem Reisen zum einen auch Verkäufe und zum anderen eine digitale Reiseplattform helfen.

Bezüglich der Verkäufe hat der Reisekonzern mit Hauptsitz in Hannover kürzlich eine Beteiligung an der spanischen Hotelkette RIU abschlagen können. Allein dadurch dürfte wieder reichlich Geld in die Taschen des größten Touristikunternehmens der Welt fließen. Laut Medienberichten sei dies jedoch nur der erste Streich.

TUI will sich von einigen Beteiligungen trennen – unter anderem auch von Marella Cruises

Das Management hinter der TUI-Aktie soll des Weiteren bereits Optionen bei kleineren Beteiligungen prüfen. Ein Beispiel dafür sei Marella Cruises (ehemals Thomson Cruises). Die britische Kreuzfahrtgesellschaft, die von TUI UK betrieben wird, bietet Kreuzfahrten in Europa, der Karibik und in Asien an. Das Joint Venture bestand ursprünglich aus TUI und dem US-Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean. Beide Firmen haben seither zu jeweils 50 Prozent die Stimmrechte an Marella. In den Nachrichten heißt es, dass der Verkauf schon in den nächsten zwei Wochen verkündet werden soll.

Die Investoren sehen in diesem Verkauf die Chance wieder Cash in die Kassen zu bringen. Das könnte dann dafür verwendet werden, die Pandemie-bedingten Schulden abzubezahlen. Denn für die Aktionäre hatten die Corona-Hilfen für TUI schon immer einen bitteren Beigeschmack. Obendrein würde auch die Bilanz wieder sauberer erscheinen.

TUI bietet schon bald eine digitale Rundreise-Plattform an

Gemeinsam mit dem Reisetechnologie-Unternehmen aus der Schweiz, Nezasa, erstellt TUI nun eine Website, auf der personalisierte Rundreisen angeboten werden sollen.

Der bisherige Markt für Rundreisen ist noch immer weitgehend offline und verzeichnet einen jährlichen Umsatz von rund 96 Milliarden Euro. Es erscheint nur logisch, dass TUI nun die Chance ergreifen will, um mit der globalen Digitalisierung Schritt zu halten. In einer Mitteilung heißt es, dass der Konzern so seine Wachstumspläne im Bereich Touren & Aktivitäten unterstreiche.

TUI-Aktie tendiert nordwärts

An der Frankfurter Börse wird das Papier derzeit für 5,002 Euro gehandelt. Zuletzt ist der Kurs der TUI-Aktie dort um 1,83 Prozent angestiegen.

/sf