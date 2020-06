NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag mit wenig Bewegung in die Woche gestartet. Nur in den langen Laufzeiten zeigten sich im frühen Handel leichte Kursverluste. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Auftakt. In den USA werden im weiteren Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Generell sind immer neue Lockerungen von Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie und eine damit verbundene konjunkturelle Belebung in führenden Industriestaaten ein bestimmendes Thema an den Finanzmärkten. Dies sorgt tendenziell für mehr Risikofreude und belastet die Kurse der festverzinslichen Papiere. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich der US-Arbeitsmarkt im Mai ein wenig besser geschlagen hatte als befürchtet.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,21 Prozent. Fünfjährige Anleihen bewegten sich ebenfalls nicht und standen weiter bei 98 30/32 Punkten. Ihre Rendite betrug 0,46 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen büßten 3/32 Punkte auf 97 11/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 0,90 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sackten um 17/32 Punkte auf 89 20/32 Punkte ab. Ihre Rendite betrug 1,69 Prozent./jkr/bgf/mis