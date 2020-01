Die Lage am Persischen Golf sorgt an den Finanzmärkten weiterhin für Gesprächsstoff. Die jüngsten iranischen Vergeltungsangriffe auf irakische Militärbasen, die auch von den USA genutzt werden, stifteten diesbezüglich neue Unruhe. "Angstbarometer", wie Gold und die Ölpreise, sprangen an. Aktienindizes gerieten hingegen etwas unter Druck, auch wenn man gleichzeitig konstatieren muss, dass die großen Rückschläge an den Aktienmärkten bislang ausblieben. Einen größeren Rückschlag muss hingegen die Aktie des Batterieherstellers Varta am heutigen Mittwoch (08.01.) verkraften, was allerdings nichts mit der geopolitischen Sicherheitslage zu tun hat. Vielmehr sorgte hier eine neue Einschätzung der Commerzbank zur Varta-Aktie für Verunsicherung.

In ihrer aktuellen Einschätzung zu Varta nahm die Commerzbank ihr Votum für die Aktie von bislang "kaufen" auf nun "halten" zurück. Gleichzeitig bestätigte die Bank aber das bisherige Kursziel. Nichtsdestotrotz ging der Aktienkurs des Batterieherstellers in die Knie. In den letzten Monaten ist die Aktie von Varta ausgesprochen gut gelaufen und hatte zwischenzeitlich ein exponiertes Kursniveau erklommen, sodass die Neigung unter Investoren, einmal Gewinne mitzunehmen, entsprechend ausgebildet gewesen sein dürfte. Das Ganze brach sich schließlich im frühen Mittwochshandel Bahn und ließ die Aktie in einer ersten Reaktion zweitweise um mehr als 20 Prozent einknicken. In diesem Zusammenhang wurden wichtige Unterstützungen unterschritten. Vor allem der Verlust der 109,0 Euro schmerzt aus charttechnischer Sicht. Die Bewegung kam erst im Dunstkreis der massiven Unterstützung bei 90,0 Euro zum Stehen. Es wäre nun eminent wichtig, wenn es der Aktie im Zuge einer möglichen Gegenbewegung gelingen würde, die 100,0 Euro zurückzuerobern und so den "Schaden" zu begrenzen. Sollte sich der Bruch dieser psychologisch relevanten Marke jedoch tatsächlich manifestieren, gilt es insbesondere die 90,0 Euro im Auge zu behalten. Eine weitere Unterstützung ist im Bereich von 82,0 Euro zu finden. Die nächsten Tage könnten von einem nervösen Handel in der Aktie geprägt sein. Der Markt muss sich erst einmal neu sortieren und orientieren. Deutlich besser stellt sich hingegen die aktuelle Lage bei Evotec dar.

Seit geraumer Zeit begleiten wir die Evotec-Aktie dabei, den imposanten Doppelboden mit einem Ausbruch über die Zone 23,6 / 24,0 Euro zu krönen. Während die Aktie kurz vor Weihnachten nur einen zaghaften Versuch lancieren konnte, sah das Ganze gleich zu Jahresbeginn schon deutlich vielversprechender aus. Der eminent wichtige Widerstand von 24,0 Euro wackelte bedenklich, fiel aber (noch) nicht. Aktuell ist ein Zurücklaufen des Wertes zu beobachten. Aus charttechnischer Sicht lässt sich die aktuelle Konstellation wie folgt zusammenfassen: Über die 24,0 Euro muss die Aktie, um sich weiteres Aufwärtspotential in Richtung 27,0 Euro zu erschließen. Gleichzeitig gilt es, etwaige Rücksetzer auf den Bereich von 21,0 Euro zu begrenzen. In diesem Bereich verläuft eine wichtige Unterstützung (Oberseite der ehemaligen Handelsspanne).

Das könnte auch interessant sein: Spannung am Devisenmarkt - Britisches Pfund, US-Dollar und Yen im Fokus

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.