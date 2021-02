Die Aktienmärkte präsentieren sich unverändert in überaus robuster Verfassung. Noch gelingt es ihnen, aufkommende Schwäche einzudämmen. Rücksetzer haben bislang keine Gelegenheit, sich entsprechend zu entwickeln. Nicht minder spannend ist die aktuelle Konstellation bei unseren beiden Protagonisten BioNTech und Varta. Während die Aktie des Batterieherstellers Varta noch immer ihre veritable Fahnenstange über ein dynamisches Auf und Ab korrigiert, verharrt die Aktie des Impfstoffunternehmens BioNTech vor einem Widerstand. Gelingt ihr der Sprung über diese Hürde? Bleiben wir gleich bei BioNTech.

BioNTech – Wendet sich das Blatt?

Unsere letzte Kommentierung zu BioNTech (WKN: A2PSR2 ISIN: US09075V1026 Ticker-Symbol: 22UA) überschrieben wir am 02.02. bereits mit „Aktie hegt Aufwärtsambitionen“. BioNTech hatte zuvor den Widerstandsbereich von 109 US-Dollar überwunden und damit ein frisches Kaufsignal generiert. Dieses führte die BioNTech-Aktie recht zügig in Richtung 120 US-Dollar. So weit so gut. Allerdings scheint der Schwung nachzulassen. Die Erholungsbewegung befindet sich damit in einer entscheidenden Phase. BioNTech muss nun nachsetzen, will die Aktie nicht Gefahr laufen, dass sich das Blatt wendet.

Bis zum Erreichen der 120 US-Dollar spielte die Marke eine aus charttechnischer Sicht eher untergeordnete Rolle und hatte allenfalls psychologische Bedeutung. BioNTech gelang es jedoch in den letzten Handelstagen nicht, diese Hürde zu überspringen. Die Relevanz der 120 US-Dollar als Widerstand hat sich damit deutlich erhöht. Ein erfolgreicher Ausbruch könnte demnach ein frisches Kaufsignal generieren. In diesem Fall stünde einer Ausdehnung der Bewegung in Richtung des markanten Dezemberhochs (131 US-Dollar) nicht mehr viel im Weg. In der aktuellen Konstellation wäre allerdings Obacht geboten, sollte BioNTech noch einmal unter die 109 US-Dollar abtauchen.

Varta – Droht hier weiteres Ungemach?

Varta (WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55 Ticker-Symbol: VAR1) korrigiert noch immer den fulminanten Kursanstieg von Ende Januar, als es für die Varta-Aktie sogar über die Marke von 180 Euro ging.

Dass sich die Korrektur bislang oberhalb der Zone 130 / 128 Euro abspielt, ist durchaus wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen, könnte doch bei einem Ausbau der Korrekturbewegung unter die 128 Euro weiteres charttechnisches Ungemach drohen. In den letzten Handelstagen entfernte sich Varta wieder von der „heißen Zone“, ohne jedoch bislang das bisherige Hoch bei 180 Euro in Bedrängnis zu bringen. Eine Fortsetzung der volatilen Bewegung innerhalb der Grenzen 128 / 130 Euro und 180 Euro sollte zunächst nicht überraschen. Eine Neubewertung der Lage wird unserer Einschätzung nach notwendig, sollte die Varta-Aktie über eine der genannten Grenzen ausbrechen.

