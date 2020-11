Mit Spannung wurden die aktuellen Zahlen für das September-Quartal erwartet. Die Aktie des Batterieherstellers Varta (WKN: A0TGJ5 ISIN: DE000A0TGJ55 Ticker-Symbol: VAR1) nahm mit ihrem im Vorfeld zu beobachtenden Zwischensprint in Richtung 125 Euro bereits einiges an Optimismus vorweg. Die bange Frage lautete daher: Würde die Qualität der Zahlen diesen Optimismus rechtfertigen?

Varta mit Zahlen und Anhebung der Prognose

Die von Varta am gestrigen Donnerstag (12.11.) präsentierten 9-Monatszahlen konnten sich durchaus sehen lassen. Aufgrund der starken Geschäftsentwicklung in den ersten 9 Monaten hob das Unternehmen zudem die Prognose für das Gesamtjahr 2020 an.

Schauen wir zunächst auf die Daten. In den ersten 9 Monaten 2020 erzielte Varta einen Umsatz in Höhe von 630,3 Mio. Euro, nach 242,8 Mio. Euro in den ersten 9 Monaten 2019. Das ist ein sattes Plus von knapp 160 Prozent. Hier wirkte sich der Zukauf von Consumer Batteries aus. Varta erzielte ein Konzernergebnis in Höhe von 78,3 Mio. Euro, nach 33,0 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA belief sich in den ersten 9 Monaten 2020 auf 176,8 Mio. Euro, nach 63,0 Mio. Euro in den ersten 9 Monaten 2019. Mit den vorgelegten Daten konnte der Batteriehersteller Varta durchaus überzeugen.

Varta hob im Rahmen der Zahlenveröffentlichung auch seine Prognose für das Gesamtjahr 2020 an und erwartet nunmehr einen Umsatz in Höhe von 840 Mio. Euro bis 860 Mio. Euro. Zuvor ging man von 810 Mio. Euro bis 830 Mio. Euro aus. Das bereinigte EBITDA wird nun in einer Range von 230 bis 235 Mio. Euro erwartet. Die vorherige Prognose belief sich auf 210 Mio. Euro bis 215 Mio. Euro.

Zahlen verpuffen, Varta-Aktie knickt ein

Angesichts der starken Zahlen und der Anhebung der Prognose hätte man positive Impulse auf die Aktie erwarten können. Doch am Ende des gestrigen Tages stand ein Minus. Zum einen spielte der Gesamtmarkt nicht mit, denn hier gab es nach der Zwischenrally der Vortage Gewinnmitnahmen. Zum anderen (und hier schließt sich der Kreis zum Beginn der Kommentierung) hat die Varta-Aktie durch ihre im Vorfeld zu beobachtende Rally viel vorweggenommen. Aus charttechnischer Sicht muss es für Varta darum gehen, idealerweise die Unterstützung bei 110 Euro zu verteidigen. Unter die 100 Euro sollte es auf gar keinen Fall gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Auf der Oberseite bildet nun der Bereich 120 / 125 Euro ein veritables Widerstandscluster.

