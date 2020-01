HAMBURG (dpa-AFX) - Die chinesische Frauenfußball-Nationalmannschaft wird an der olympischen Qualifikation in Sydney teilnehmen, befindet sich wegen des Ausbreitungsrisikos des Coronavirus derzeit aber noch in einem Hotel in Brisbane in Quarantäne. Australische Behörden hatten die unmittelbare Isolation des Teams bei seiner Ankunft in Australien angeordnet. Das Olympia-Qualifikationsturnier der asiatischen Liga war aufgrund des aktuellen Infektionsrisikos des Virus aus China zunächst von Wuhan nach Nanjing und später nochmals nach Sydney verlegt worden.

Die 32 Teammitglieder der chinesischen Auswahl, darunter Spielerinnen, Trainer und Betreuer, waren vor etwa einer Woche durch die vom Virus besonders betroffene chinesische Stadt Wuhan gereist. Das ganze Team sei aber bei guter Gesundheit, Anzeichen einer Infektion gebe es keine, teilte der chinesische Fußballverband mit. Die Quarantäne soll noch bis Mittwoch dauern.

Der australische Fußballverband bestätigte am Freitag den neuen Zeitplan für das Turnier, das am Montag mit einem Spiel zwischen Taiwan und Thailand im Campbelltown-Stadion von Sydney beginnt. China wird am Donnerstag sein erstes Spiel gegen Thailand bestreiten./trö/DP/fba