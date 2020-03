BERLIN (dpa-AFX) - Millionen Menschen müssen sich nach diesem Wochenende um die Betreuung von Kita- und Schulkindern kümmern. Aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus schließen die allermeisten Bundesländer Schulen und Kitas. Die Bundesliga unterbrach ihren Spielbetrieb. Die Bundesregierung sagte Unternehmen umfassende Finanzhilfen zu.

Bis Freitagnachmittag kündigten 14 Bundesländer flächendeckende Schulschließungen an: Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen, das Saarland, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen.

Die meisten Länder wollen die Schulen und Kitas bis zum Ende der Osterferien geschlossen halten, also bis Mitte oder Ende April. Sachsen will am Montag zunächst die Schulpflicht aussetzen, Lehrer, Schüler und Eltern sollen auf diese Weise Zeit bekommen, sich auf Schulschließungen vorzubereiten. Den genauen Zeitpunkt will die Landesregierung kommende Woche festlegen. In Mecklenburg-Vorpommern will das Kabinett am Samstag entscheiden, ob flächendeckende Schließungen notwendig sind.

Der Freistaat Bayern untersagt Angehörigen weitgehend den Besuch von Alten- und Pflegeheimen. Auch Besuche in Kliniken werden stark eingeschränkt. Auch in NRW dürfen Alten- und Pflegeheime grundsätzlich nicht mehr besucht werden. Die Stadt Stuttgart untersagte neben sämtlichen Veranstaltungen in Kultur, Sport und Freizeit auch den Betrieb von Clubs, Bars, Museen, Kinos und Bädern

Der Zentralrat der Muslime (ZMD) appellierte an die Moscheegemeinden in Deutschland, wegen des Coronavirus die Freitagsgebete auszusetzen. Die Bundeswehr begann eine erste Amtshilfe für das zivile Gesundheitswesen und unterstützt eine Fieberambulanz in Koblenz.

In Deutschland sind neben nun sieben Todesfällen bislang mehr als 3200 Infektionen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die gemeldeten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die österreichische Regierung schloss im Kampf gegen das Coronavirus für zunächst eine Woche viele Geschäfte und stellt zudem Gebiete in Tirol unter Quarantäne. Ausländische Gäste dürften aber noch ausreisen, sagte Innenminister Karl Nehammer. In Paris schloss der Louvre seiner Pforten.

Die Bundesregierung will Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Über einen drastisch erhöhten Garantierahmen bei der Staatsbank KfW könnten eine halbe Billion Euro zur Verfügung gestellt werden, sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Die Regierung stelle der KfW zunächst 20 Milliarden Euro zur Verfügung. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) sagte: "Es gibt keine Grenze nach oben bei der Kreditsumme, die die KfW vergeben kann."

Die Ankündigung umfangreicher Staatshilfen im Kampf gegen die Folgen der Coronavirus-Krise stützte den deutschen Aktienmarkt am Freitag. Der Dax stieg zunächst wieder dicht an die Marke von 10 000 Punkten.

Die Wirtschaft in der Europäischen Union wird nach Einschätzung der EU-Kommission wegen der Coronavirus-Krise dieses Jahr schrumpfen. Ursprünglich war mit 1,4 Prozent Wachstum für 2020 gerechnet worden - nun werde das Wachstum "unter Null fallen, womöglich sogar erheblich", sagte ein hoher Kommissionsbeamter am Freitag in Brüssel.

Viele Beschäftigte Deutschlands sollen in der Coronakrise durch öffentlich finanziertes Kurzarbeitergeld vor Arbeitslosigkeit geschützt werden. Der Bundestag beschloss am Freitag in einem beispiellosen Schnellverfahren einstimmig einen Gesetzentwurf für erleichtertes Kurzarbeitergeld. Nach der Verabschiedung im Bundestag passierte er am Freitag auch den Bundesrat.

Die Fußball-Bundesliga unterbrach den Spielbetrieb und wird an diesem Wochenende nicht spielen. Dies teilte die DFL am Freitagnachmittag mit. "Hintergrund ist unter anderem, dass sich im Lauf des Tages der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus im Umfeld mehrerer Clubs und von deren Mannschaften ergeben haben und weitere Infektionen nicht auszuschließen sind", schrieb die DFL zur Begründung der späten Absage. Eigentlich hätten die Partien als Geisterspiele stattfinden sollen.

Auch die Europäische Fußball-Union setzte den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League aus. In der Formel 1 ist der Saisonauftakt in Australien gestrichen. Der zweite Grand Prix des Jahres in Bahrain und die danach geplante Premiere in Vietnam wurden verschoben./vf/DP/nas