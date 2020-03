NEW YORK (dpa-AFX) - New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio hat wegen sprunghaft ansteigender Coronafälle die Hilfe des US-Militärs gefordert. "Das Militär hat außergewöhnliche medizinische Kapazitäten", sagte de Blasio am Mittwoch im Interview mit dem TV-Sender NBC. "Diese wird an Orten wie New York gerade gebraucht." Auch bei der Logistik und Koordination in der Pandemie könne die Armee helfen.

In New York City waren die Infiziertenzahlen zuletzt sprunghaft angestiegen. Am Mittwoch lag die Zahl der bestätigten Fälle bei knapp unter 1000, die Stadt ist damit eine der am stärksten betroffenen Regionen der USA. Dabei wird eine hohe Dunkelziffer angenommen angesichts eines Engpasses bei Testkits in den Vereinigten Staaten.

New York ist mit offiziell knapp neun Millionen Einwohnern die größte Stadt der Vereinigten Staaten von Amerika und eines der globalen wirtschaftlichen und kulturellen Zentren. Restaurants, Bars, Kinos und Konzerthäusern sind bereits geschlossen. De Blasio hatte am Dienstag gesagt, dass die Bewohner der Metropole sich auf eine möglicherweise bevorstehende Ausgangssperre vorbereiten sollen./scb/DP/men