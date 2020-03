FRANKFURT (dpa-AFX) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann sieht die Entscheidung über eine Austragung der Olympischen Spiele in Tokio beim Internationalen Olympischen Komitee in den besten Händen. "Spekulationen helfen uns dazu nicht weiter, sondern wir sollten in vollem Umfang auf das IOC vertrauen, das sehr eng mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammenarbeitet", sagte Hörmann der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in Bezug auf die derzeitige Coronavirus-Pandemie. Letztlich werde "in einigen Wochen eine klare Entscheidung zu treffen sein", fügte der 59 Jahre alte Boss des Deutschen Olympischen Sportbundes an.

Das IOC hält trotz der weltweiten Krise derzeit noch an seinem ursprünglichen Zeitplan mit Beginn am 24. Juli fest. Dass es dafür kritische Stimmen gebe, könne er nachvollziehen, betonte Hörmann: "Ich habe Verständnis für diese Kritik, aber auch für die aktuelle Vorgehensweise des IOC in der Form, dass eben Schritt für Schritt zu prüfen ist, was in einer solch schwierigen und einmaligen Situation zu tun oder zu lassen ist." Die weltweite Sportfamilie sei von einer Entscheidung "massiv betroffen"./pre/DP/zb