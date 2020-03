TALLINN (dpa-AFX) - Estlands Außenministerium organisiert gemeinsam mit der Reederei Tallink eine Sonderfähre für Esten und Letten, die wegen der Corona-Krise in Deutschland gestrandet sind. Das Schiff werde am Dienstagabend in der lettischen Hauptstadt Riga ablegen und den Hafen von Sassnitz auf der Ostseeinsel Rügen anlaufen, teilte das Außenamt in Tallinn mit. Demnach könne die Fähre auch von Deutschen genutzt werden, die in ihre Heimat zurückkehren wollten. Die Reise von Riga nach Sassnitz werde etwa 24 Stunden dauern. Zurück gehe es dann am Mittwochabend. Tickets sind den Angaben zufolge vorab auf der Tallink-Webseite zu erwerben.

Wegen Reisebeschränkungen sitzen derzeit zahlreiche Esten und Letten an der deutsch-polnischen Grenze fest. Auch viele Litauer sind davon betroffen. Die Menschen aus dem Baltikum wollen zurück in ihre Heimat und müssten bei der Rückreise Polen durchqueren. Polen hatte am Wochenende seine Grenze zu Deutschland für Ausländer geschlossen und erlaubt bislang nur Bussen und Kleinbussen, in einem organisierten Konvoi durch sein Hoheitsgebiet zu fahren.

Die drei Baltenstaaten verhandeln mit Polen bislang erfolglos über eine Transitregelung. Lettland hatte deshalb am Dienstag die polnische Botschafterin ins Außenministerium einbestellt, aus Litauen reiste eine Regierungsdelegation zu Gesprächen nach Warschau. Die Lage an der Grenze war auch Thema bei einer Videokonferenz der baltischen Außenminister mit ihrem deutschen Amtskollegen Heiko Maas./awe/DP/fba