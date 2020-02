MAINZ (dpa-AFX) - Eine Abschottung ganzer Gemeinden wegen des Coronavirus wie in Italien hält der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) in Deutschland für unmöglich. "Quarantäne von ganzen Ortschaften kann ich mir in Deutschland nicht vorstellen", sagte Lothar H. Wieler am Montagabend im "heute-journal" des ZDF in Mainz. Die Menschen müssten dann mit Lebensmitteln und Wasser, aber auch mit ärztlicher Hilfe versorgt werden. Das sei in einem Quarantänegebiet sehr schwierig. Italien hat mehrere Gemeinden wegen des Coronavirus abgeriegelt.

Das neuartige Virus sei näher an Deutschland herangekommen, stellte Wieler fest. "Es ist ganz klar, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir auch zukünftig mehr Fälle in Deutschland sehen." Das Gesundheitssystem müsse sich weiter anstrengen, Fälle früh zu identifizieren und eine Verbreitung einzudämmen. Viele Ärzte und Menschen hierzulande seien aufmerksam und würden wohl rechtzeitig auf das Virus testen lassen, so dass die Chance immer noch gegeben sei, dass ein Ausbruch in Deutschland eingedämmt werden könne.

Sobald ein Fall entdeckt werde, würden unter anderem Kontaktpersonen gesucht, erläuterte der RKI-Chef. "Das können die deutschen Behörden, das haben sie in Bayern sehr gut gezeigt", sagte Wieler. Dort gab es 14 der 16 bisher positiv getesteten Coronaviruspatienten in der Bundesrepublik. So habe der Ausbruch eingedämmt werden können, sagte Wieler. "Wenn es irgendwann soweit wäre, dass es wirklich viele Hundert Fälle wären, dann gelingt uns das tatsächlich nicht mehr. Und dann müssen wir natürlich andere Maßnahmen fahren."/kre/DP/he