MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat den von US-Präsident Donald Trump verfügten Stopp der Zahlungen an die Weltgesundheitsorganisation WHO als egoistisch kritisiert. "Das ist der Ausdruck eines äußerst egoistischen Herangehens der amerikanischen Regierung gegenüber dem, was in der Welt im Zusammenhang mit der Pandemie geschieht", sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Mittwoch der Staatsagentur Tass zufolge. Er rief dazu auf, "weitere Angriffe" auf die WHO zu unterlassen.

Trump hatte die Beitragszahlungen am Dienstagabend gekappt. Er macht die Organisation für die vielen Toten durch das neuartige Coronavirus mitverantwortlich. Durch das Missmanagement der WHO und deren Vertrauen auf Angaben aus China habe sich die Epidemie dramatisch verschlimmert und rund um die Welt verbreitet. Seine Regierung werde prüfen, welche Rolle die WHO gespielt habe. Solange lägen die Zahlungen auf Eis./cht/DP/mis