WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump vertraut bei der Entscheidung über eine mögliche Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan ganz auf die Weisung des dortigen Premierministers Shinzo Abe. "Wir werden uns hinsichtlich der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan leiten lassen von den Wünschen des japanischen Premierministers Abe, eines großen Freundes der Vereinigten Staaten und eines Mannes, der am olympischen Veranstaltungsort hervorragende Arbeit geleistet hat", schrieb Trump am Montag auf Twitter. "Er wird die richtige Entscheidung treffen!"

Die Olympischen Spiele sollen vom 24. Juli bis 9. August in Tokio stattfinden. Das Internationale Olympische Komitee hatte am Sonntag bekanntgegeben, dass angesichts der Coronavirus-Pandemie innerhalb von vier Wochen über eine mögliche Verschiebung entschieden werden soll. Kanada will wegen der Corona-Krise auf die Entsendung seiner Sportler nach Japan verzichten und nur bei einer Verschiebung teilnehmen.

Japan reagierte auf die Wucht der weltweiten Kritik an einer planmäßigen Ausrichtung der Olympischen Spiele in Tokio. "Wir sind nicht so blöd, die Olympischen Spiele wie geplant auszutragen", sagte Yoshiro Mori, der Präsident des Organisationskomitees von Tokio, am Montag auf einer Pressekonferenz. Auch Premierminister Abe sprach angesichts der Ausmaße der Coronavirus-Pandemie von einer möglichen Verschiebung. "Es ist schwierig, Spiele unter diesen Umständen abzuhalten, wir müssen über eine Verschiebung entscheiden, wobei die Gesundheit der Athleten oberste Priorität hat", sagte Abe. Die endgültige Entscheidung aber liege beim Internationalen Olympische Komitee./jac/DP/stw