Volkswagen will mithilfe einem eigenen Netzwerk von Batteriefabriken seine Elektroautos billiger anbieten. Die VW-Aktie startet den Kursturbo!

Balleriezellfabriken an mind. 6 Standorten

Das in Wolfsburg ansässige Unternehmen kooperiert dafür unter anderem mit dem schwedischen Konzern Northvolt. Beide haben bereits mit dem Bau des ersten Werks in Salzgitter begonnen. Dieser wird erweitert und liegt in der alleinigen Verantwortung von VW. Der Standort von Skellefteå in Nordschweden wurde ebenfalls bestimmt. Bis 2030 sollen es dann noch vier weitere sein.

Volkswagen Ratsvorsitzender Bernd Osterloh und der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil sind beide Mitglieder des VW-Aufsichtsrats und fordern die Einrichtung eines

zweiten Zellwerks für die Bundesrepublik. Dies soll durch eine eigene Batteriekomponentenfabrik sichergestellt werden. Wie bei elektronischen Chips gab es in letzter Zeit nämlich große Lieferengpässe und die europäische Automobilindustrie ist immer noch auf asiatische Zulieferer angewiesen.

Nach dem aktuellen Plan können bis 2030 Batterien mit einer Gesamtkapazität von 240 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr in sechs Gigafabriken hergestellt werden. Dies entspricht durchschnittlich 40 GWh pro VW-Standort, was wiederum eine Aufstockung von Salzgitter bedeutet.

Das System soll 2023 starten und 2025 in Salzgitter in Massenproduktion hergestellt. Die Batteriekosten für Einsteigermodelle sollen dann, „schrittweise um bis zu 50 Prozent und im Volumensegment um bis zu 30 Prozent“ gesenkt werden.

14-Mrd.-Dollar-Bestellung bei Northvolt

Volkswagen hat bei seinem Partner Northvolt Batterien im Wert von mehreren Milliarden Dollar bestellt. Der niedersächsische Automobilhersteller erteilte den Schweden den Auftrag, in den nächsten zehn Jahren Batterien im Wert von mehr als 14 Milliarden US-Dollar zu liefern. Dies hat das Gesamtauftragsvolumen von Northvolt Books auf über 27 Milliarden US-Dollar erhöht.

Volkswagen beabsichtigt, im Rahmen seiner eigenen Batteriestrategie Hochleistungsbatterien hauptsächlich von Schweden in Europa für den Einsatz in teureren Autos zu kaufen. Die Produktion von Salzgitter-Batterien, die zuvor von einem Joint Venture betrieben wurden, liegt nun vollständig in den Händen von Volkswagen, da Northvolt seine Anteile an Volkswagen übertragen hat. Die im Volkswagen Modell verwendeten Batterien werden hauptsächlich in Niedersachsen hergestellt. Laut Peter Carlsson, Chef von Northvolt, wird Volkswagen in der kommenden Finanzierungsrunde weitere Investitionen in das schwedische Unternehmen tätigen.

Ausbau des Ladesystems für E-Autos

In Zusammenarbeit mit Energie- und Mineralölunternehmen wie BP/Aral in Deutschland oder Iberdrola SA in Spanien hofft Volkswagen auch, das Ladesystem für Elektrofahrzeuge in Europa auszubauen. Bis 2025 werden gut 18.000 Schnellladestationen in Betrieb genommen. Bis 2025 soll ein Drittel des Bedarfs an öffentlichen Ladestationen in Europa zu decken.

Weitere Energiedienstleistungen sind ebenfalls geplant. Elektroautos sollten zu Hause als mobiler Stromspeicher verwendet werden können. Dann nimmt das Fahrzeug den überschüssigen Strom aus seinem eigenen Solaranlage auf und speist ihn in das Stromnetz zurück.

VW´s Aufholjagd in Sachen E-Mobilität

Tatsächlich holt der Volkswagen-Konzern im Bereich Elektrofahrzeuge schnell auf: Im vergangenen Jahr verkaufte er weltweit 422.000 reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge. Das in Wolfsburg ansässige Unternehmen belegt nun den zweiten Platz auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge. Marktführer Tesla hat im gleichen Zeitraum rund 500.000 Elektrofahrzeuge verkauft. Konzernchef Herbert Diess ist bei der digitalen Präsentation der Batterie- und Ladestrategie überzeugt: „Wir sichern uns langfristig eine Pole-Position im Rennen um die beste Batterie und das beste Kundenerlebnis im Zeitalter der emissionslosen Mobilität.“

VW-Aktie an der Börse auf der Gewinnerseite



Zu Beginn der Woche stieg die Vorzugsaktie von Volkswagen um rund 3 Prozent auf 196 Euro und lag damit eindeutig an der Spitze der Dax-Liste. In letzter Zeit hat das Papier wieder an Dynamik gewonnen und der Marktwert der Gruppe hat rund 110 Milliarden Euro erreicht. Gegenwärtig gibt’s für den Titel ein Plus von 2,40 Prozent im Xetra-Handel. Die VW-Aktie notiert bei 194,78 Euro.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte die Aktie am 08.03.2021 bei 198,24 Euro und das 52-Wochen-Tief bei 80,00 Euro am 19.03.2020.