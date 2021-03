Die Ambitionen des Automobilherstellers sind riesig! Volkswagen Vorstandsvorsitzender Herbert Diess kündigt auf dem Powerday neue Zukunftsstrategien an, die Tesla die Stirn bieten soll. Ob das gelingt, bleibt abzuwarten – die Aktie schießt bereits jetzt weiter nach oben.

Kosten sollen halbiert werden

Die Batteriezelle wird in Zukunft der Dreh und Angelpunkt bei Volkswagen sein, denn diese soll den Verbrennungsmotor ablösen. Um den Preis der Batterien zu halbieren, will das Unternehmen eine “Einheitszelle” entwickeln. Demnach soll in Zukunft in jedem Auto der gleiche Zelltyp in der Batterie sein, bisher werden unterschiedliche verbaut.

In zwei Jahren sollen die ersten VW-Einheitsbatterien produziert und bis 2030 in 80 Prozent der E-Autos eingebaut werden. Die Preise der umweltfreundlichen Autos würden damit günstiger werden als herkömmliche Fahrzeuge.

Bereits bis zum Ende des Jahrzehnts sollen 60 Prozent der in Neuwagen mit elektrischen Batterien betrieben werden. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es auch neue Produktionsstandorte.

Steigende Batterieleistung

Während das Gewicht und die Größe der Batterie gleich bleiben sollen, wird die Speicherkapazität jedoch um ein Vielfaches gesteigert. Zudem soll die bisherige Ladezeit von 22 Minuten für 450 Kilometer halbiert werden.

Ausbau der Gigafabriken

Gemeinsam mit Partnern will Volkswagen sechs weitere “Gigafactories” in Europa errichten. Bis 2027 sollen die Fabriken unter anderem in Spanien, Tschechien und Frankreich gebaut werden.

Ob das ambitionierte Ziel in diesem Zeitrahmen zu schaffen ist, hängt auch von der Menge an vorhandenen Rohstoffen ab. Zudem ist VW nicht der einzige Autohersteller, der seine Produktion umstellen will und in die Zukunft der Elektro-Batterien investiert, wodurch die Nachfrage an Kupfer, Kobalt und Co. steigt.

Mit der eigenständigen Massenproduktion würde man sich von der Abhängigkeit von asiatischen Produzenten lösen. Die Etablierung von Recycling soll sich zusätzlich positiv auf die Umwelt auswirken.

Flächendeckendes Ladenetz

Um eine reibungslose Fahrt mit den Elektroautos zu garantieren, will Volkswagen außerdem ein Ladenetz mit 18000 Ladepunkten schaffen. Das Ziel ist es, Laden so einfach zu machen wie Tanken.

Auto als Energiespeicher

Die Zukunftsvisionen des Automobilherstellers sehen auch eine Speicherung überschüssiger Wind- und Sonnenenergie vor. Sollte es an einem besonders sonnigen Tag zu einem Energieüberschuss kommen, so soll es künftig möglich sein, dass die Energie in den Akkus gespeichert wird und wieder ins Netz abgegeben werden kann.

VW-Aktie

Volkswagen steht trotz der Corona Pandemie gut da und konnte schwarze Zahlen präsentieren. Die Zukunftsvisionen des Powerdays sind vielversprechend. Wenig überraschend reagierten sowohl die Stammaktie als auch die Vorzugsaktie positiv und gingen nach oben.

Allerdings ist der Ausschlag bei der Stammaktie bedeutend größer.

Laut T-Online liegt das an einer Besonderheit der Volkswagen Stammaktie. Den größten Teil der Aktien hat Porsche, mit über 50 Prozent, Niedersachsen mit 20 Prozent und Katar mit 17 Prozent. Dadurch sind nur sehr wenige Aktien frei verfügbar, wodurch die Aktie anfällig für Leerverkäufe ist.

Die Stimmung im Börsennews-Forum ist in Folge der positiven Neuigkeiten gut. So schreibt Nutzer spacenitenew unter anderem: “Let’s make it to our Tesla”.