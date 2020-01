Die Spannung an den Aktienmärkten nimmt zu. Die bange Frage in diesen Tagen lautet: Treten die Indizes in eine Konsolidierung ein oder legen sie doch noch eine Schippe drauf und dehnen ihre Aufwärtsbewegungen weiter aus?

Während es an den Aktienindizes selbst zuletzt vergleichsweise ruhig zuging, bietet sich bei einzelnen Werten ein ganz anderes Bild. Stellvertretend für diese Gruppe möchten wir heute zwei Werte thematisieren, die verstärkt im Fokus der Marktakteure stehen. Das trifft vor allem auf die Aktie des Zahlungsdienstanbieters Wirecard zu.

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung brachte sich die Wirecard-Aktie in Stellung. Der Ausbruch über die 116 Euro war zuvor genauso gelungen wie der Ausbruch über die eminent wichtige Marke von 123 Euro, doch noch klemmte es mit der Fortsetzung der Erholungsbewegung über die 130 Euro hinaus... In der zweiten Hälfte der letzten Woche kam dann wieder Schwung in die Aktie. Die 130 Euro wurden hierbei genauso pulverisiert wie der nächste relevante Widerstand bei 135 Euro. Dass der Wert seine 200-Tage-Linie zudem bullisch kreuzen konnte, unterstreicht noch einmal die aktuellen Aufwärtsambitionen und ist auch als kleiner Befreiungsschlag zu bewerten. Zum Wochenausklang attackierte die Aktie dann noch die nächste wichtige Widerstandsmarke bei 140 Euro. Damit ist die charttechnische Aufgabenstellung für die nächsten Tage klar definiert: Der Ausbruch über die 140 Euro muss manifestiert werden. Jeder Tag oberhalb dieser so wichtigen Marke wäre ein guter Tag. Obgleich die Aktie in der aktuellen Phase das Momentum auf ihrer Seite zu haben scheint, sollte die Unterseite im Auge behalten werden. Etwaige Rücksetzer sollten sich nun idealerweise oberhalb von 130 Euro abspielen. Sollte es dennoch darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen. Auf der Oberseite offeriert der Ausbruch über die 140 Euro nun eine Ausdehnung der Bewegung. Ein mögliches Bewegungsziel stellt der Bereich um 150 / 155 Euro dar. Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenkonzerns Ballard Power erfreute sich in den letzten Monaten einer wachsenden Beliebtheit und haussierte eindrucksvoll. Doch dieser Höhenflug der Aktie bekam kürzlich einen kräftigen Dämpfer verpasst.

Das Thema Brennstoffzellen erhitzt die Gemüter der Marktakteure. Die Spekulationen brachen sich insbesondere in der Kursentwicklung von Ballard Power Bahn. In den letzten Jahren schien die Aktie eigentlich in der Versenkung verschwunden gewesen zu sein, doch die aktuelle Klimaschutzdebatte hat Brennstoffzellen-Aktien wieder in den Vordergrund gerückt. Die zunächst vergleichsweise moderat verlaufende Aufwärtsbewegung nahm mit dem Jahreswechsel erst richtig Fahrt auf. Ging die Aktie mit etwas mehr als 7,0 US-Dollar aus dem Jahr 2019, so waren es kürzlich in der Spitze bereits 12,0 US-Dollar. Dass ob der enormen Aufwärtsbewegung eine Korrektur kommen würde, war eigentlich zu erwarten. Deren Ausmaß ist allerdings beachtlich. Erst der Bereich von 8,8 US-Dollar brachte die Korrektur zum vorläufigen Stehen, ehe eine Erholung einsetzte. Drei Dinge sind für die nächsten Handelstage aus unserer Sicht zu erwarten - hohe Volatilität, hohe Volatilität und hohe Volatilität. Aus charttechnischer Sicht ist die Ausbildung neuer Verlaufstiefs zu vermeiden. Das würde die Aktie weiter zurückwerfen.

