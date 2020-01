Die US-Aktienmärkte dehnen ihre Bewegung auf der Oberseite aus. Belastbare Anzeichen eine Top-Bildung lassen sich hier noch nicht ausmachen. An den deutschen Aktienindizes geht es da etwas gemächlicher zu. Man hat es sich in einer komfortablen Lauerstellung eingerichtet. Seine Lauerstellung verlassen hat kürzlich die Aktie des Zahlungsdienstanbieters Wirecard. Bei dieser hat sich endlich das lang erwartete (und wohl auch das lang ersehnte) Kaufsignal eingestellt. Wir hatten zwar erst kürzlich die Lage bei Wirecard thematisiert, doch die aktuellen Entwicklungen geben nun Anlass, den Wert noch einmal in den Fokus zu rücken.

Es hatte sich bereits mit dem Überschreiten der Widerstandsmarke von 116,0 Euro angedeutet, dass sich da bei der Wirecard-Aktie aus charttechnischer Sicht etwas entwickeln könnte. Über eine längere Zeit hinweg limitierten die 116,0 Euro die Aktie in ihren Aufwärtsbestrebungen. Der Ausbruch über die 116,0 Euro lieferte dann kürzlich ein frisches Kaufsignal und war gleichzeitig ein wichtiger Fingerzeig. Der Weg in Richtung des aus unserer Sicht zentralen Widerstands bei 123,0 Euro war frei. Im gestrigen Donnerstagshandel brach die Aktie nun über diesen Widerstand hinaus aus. In unserer letzten Kommentierung hatten wir den Bereich 130,0 / 135,0 Euro als potentielles Bewegungsziel skizziert. In diese Zone tauchte die Aktie bereits ein, beendete den gestrigen Handel jedoch unterhalb von 130,0 Euro. Die Aufgabenstellung für die nächsten Tage ist klar definiert: Die Aktie muss das Ausbruchsniveau verteidigen (sprich nicht wieder unter die 123,0 Euro abtauchen) und sollte weitere Akzente auf der Oberseite setzen; z.B. die 200-Tage-Linie, die im Bereich von 134,0 Euro verläuft, bullisch kreuzen... Oberhalb von 135,0 Euro würden die 140,0 Euro bzw. die 150,0 Euro als weitere mögliche Ziele warten. Auf der Unterseite werden Rücksetzer im besten Fall von den 123,0 Euro eingedämmt. Sollte es allerdings zu einem Rutsch unter die 116,0 Euro kommen, muss die Lage aus unserer Sicht noch einmal komplett neu bewertet werden. Nicht minder spannend geht es bekanntlich in diesen Tagen bei Varta zu. Die Aktie des Batterieherstellers ging nach den vorhergehenden Verlusten kürzlich in die Offensive und konnte endlich eine signifikante Gegenbewegung auf die Beine stellen.

Nach dem Verlust der eminent wichtigen Unterstützung bei 82,0 Euro geriet erwartungsgemäß der Bereich der 200-Tage-Linie in den Fokus. Wir hatten die Relevanz dieser Zone in unserer letzten Kommentierung herausgestellt. Und in der Tat kam der Abverkauf im Bereich der 200-Tage-Linie zum Stehen. Die Aktie lancierte daraufhin eine Gegenbewegung. Das erste Etappenziel - der Bereich von 82,0 Euro - wurde mittlerweile erreicht. Es geht allerdings nun darum, den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten. Ein Wochenschluss oberhalb von 90,0 Euro wäre zudem ein wichtiger Fingerzeig. Rücksetzer und etwaige Gewinnmitnahmen spielen sich idealerweise oberhalb von 82,0 Euro ab. In jedem Fall gilt es, die Ausbildung neuer Tiefs zu verhindern.

Haftungsausschluss/Disclaimer

