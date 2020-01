Sowohl für Deutsche Bank (WKN: 514000 ISIN: DE0005140008), Commerzbank (WKN: CBK100 ISIN: DE000CBK1001) und auch für Wirecard (WKN: 747206 ISIN: DE0007472060) war 2019 kein leichtes Jahr. Alle deutschen Finanzhäuser hatten mit schweren Kursverlusten zu kämpfen und waren teilweise auf bisherige Tiefststände gefallen. Das neue Jahr 2020 startet dagegen mit umso erfreulicheren Nachrichten und lässt hoffen.

Deutsche Bank und Commerzbank legen zu

Die Aktien der beiden deutschen Großbanken konnten am ersten Handelstag 2020 deutlich zulegen. Der Kurs der Commerzbank stieg um knapp sieben Prozent und die Deutsche Bank um beinahe fünf Prozent.

Grund hierfür ist insbesondere China. Dort hat die Zentralbank die Reserveanforderungen für Banken gelockert und Maßnahmen zur Senkung von Finanzierungskosten für Firmen angekündigt. Dies stellt eine positive Konjunkturentwicklung in Aussicht, von der besonders die Banken profitieren.

Trotzdem werden die beiden Geldhäuser im Jahr 2020 vor große Herausforderungen gestellt. Denn beide Banken haben gewaltige Umbaumaßnahmen vor sich.

Wirecard CEO Marcus Braun meldet sich

Auch der Wirecard CEO Marcus Braun meldete sich in diesem Jahr bereits zweimal über Twitter zu Word. In seinem Post an Neujahr schrieb er: "I am convinced that the market can re-focus on the excellent business performance and innovations of Wirecard faster than anticipated. I wish everyone a happy New Year and a good start into 2020 and a new decade!"

Vor allem der Wortlaut "faster than anticipated" kam bei den Anlegern gut an. Der Geschäftsführer könnte damit nämlich auf die KPMG Sonderprüfung anspielen. Die Wirtschaftspüfer von KPMG untersuchen derzeit die jüngsten Vorwürde der Financial Times. Denn die britische Wirtschaftszeitung behauptete Wirecard hätte wiederholt die eigenen Bilanzen gefälscht. Marcus Braun und die restliche Geschäftsführung von Wirecard gehen fest davon aus, dass die Untersuchung ein positives Ergebnis bringen wird und damit das Gespenst der Bilanzvorwürfe endlich ausgetrieben wird.

Bislang ist man davon ausgegangen, dass die Veröffentlichung der KPMG Sonderprüfungsergebnisse erst am Ende vom ersten Quartal 2020 veröffentlicht werden. Doch die Nachricht von Marcus Braun lässt hoffen, dass die Geschichte ein früheres Ende finden wird.

Auch gestern lenkte Markus Braun erneut den Fokus auf das glänzende operative Geschäft des Unternehmens: "The decade from 2010 to 2019 was outstanding for Wirecard but I am convinced 2020 to 2029 will strongly outperform that."

Der Kurs der Aktie kletterte am gestrigen Handelstag immerhin um beinahe fünf Prozent auf knapp über 112 Euo.