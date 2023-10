In der Woche vom 9. bis 13. Oktober 2023 erwarten uns spannende Termine aus Wirtschaft und Politik. Zahlreiche Unternehmen wie OMV, About You, PepsiCo, LVMH, Procter & Gamble, Daimler Truck, United Airlines, HP Inc., Cropenergies, Asos plc, Symrise, Fraport, Volkswagen, UnitedHealth, J.P. Morgan, Wells Fargo und Citigroup präsentieren ihre Umsatz- oder Ergebniszahlen. Die Konjunkturdaten umfassen die Industrieproduktion und den Umsatz im Dienstleistungsbereich Deutschlands, das Sentix-Investorenvertrauen und die Industrieproduktion der Eurozone, die Leistungsbilanz und die Erzeugerpreise Japans, das BIP und die Handelsbilanz Großbritanniens, den Weltwirtschaftsausblick und den Öl-Monatsbericht der IEA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das Realeinkommen und die Verbraucherpreise der USA sowie den Stimmungsindex der University of Michigan. Außerdem werden der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, die Ratingergebnisse von Moody’s und die Jahrestagung von IWF und Weltbank bekannt gegeben.

Außerdem gibt es einige interessante Ereignisse außerhalb der Wirtschaft. Der BGH verhandelt erneut über die Ausweisung von Flaschenpfand. Die Cum-Ex- und Wirecard-Prozesse werden fortgesetzt. In Strausberg wird ein Einkaufsroboter getestet.

Aktien TOP 30 Aktien-Trend auf Börsennews

MONTAG, DEN 9. OKTOBER

Am 9. Oktober 2023 veröffentlicht der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV seinen Umsatz für das dritte Quartal. Die deutsche Industrieproduktion und der Umsatz im Dienstleistungsbereich für August zeigen, wie sich die Wirtschaft nach der Sommerpause erholt hat. Das Sentix-Investorenvertrauen für Oktober misst die Stimmung der Anleger in der Eurozone und die Jahrestagung von IWF und Weltbank beginnt in den USA.

Außerdem wird der Cum-Ex-Prozess gegen einen ehemaligen Steueranwalt und zwei Ex-Banker fortgesetzt. In Norwegen wird der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekannt gegeben.

In Japan und Südkorea sind die Börsen wegen Feiertagen geschlossen. In den USA ist der Anleihenmarkt geschlossen.

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 7/23

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 10/23

15:00 USA: IWF Beginn Jahrestagung IWF/Weltbank

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker

11:45 NOR: Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften werden verkündet

HINWEIS

JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

USA: Anleihenmarkt geschlossen

Anzeige

Finanztipp

Smart-Hebel-Trading-Dienst

Die Nr.1 in Deutschland +Österreich + Schweiz! Die besten Hebelscheine für Ihr Depot Depot-Kontoauszug HIER anschauen

DIENSTAG, DEN 10. OKTOBER

Am Dienstag, den 10. Oktober 2023legt der Online-Modehändler About You seine Zahlen für das zweite Quartal vor und lädt zu einer Analystenkonferenz ein. Der US-Getränke- und Snackkonzern PepsiCo und der französische Luxusgüterkonzern LVMH präsentieren ihre Ergebnisse für das dritte Quartal. Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble hält seine Hauptversammlung ab. Der deutsche Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck stellt seinen batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw vor. Die US-Fluggesellschaft United Airlines informiert über ihre Nachhaltigkeitsstrategie. Der US-Technologiekonzern HP Inc. gibt einen Ausblick auf seine Geschäftsentwicklung beim Capital Markets Day.

Auf der Konjunkturseite stehen die Leistungsbilanz Japans, die Industrieproduktion Italiens, der Großhandel Deutschlands und der Weltwirtschaftsausblick des IWF im Fokus.

Außerdem findet in Deutschland die 22. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung statt, bei der Bundeskanzler Olaf Scholz eine Rede halten wird.

TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: About You, Q2-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz)

12:00 USA: PepsiCo, Q3-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Q3-Zahlen

18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung

DEU: Daimler Truck stellt batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw vor

USA: United Airlines, Sustainability Investor Event

USA: HP Inc., Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistungsbilanz 08/23

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/23

15:00 USA: IWF, Weltwirtschaftsausblick

16:00 DEU: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 08/23

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: 22. Jahreskonferenz des Rates für Nachhaltige Entwicklung

+ 17:15 Rede Bundeskanzler Olaf Scholz

MITTWOCH, DEN 11. OKTOBER

Am heutigen Mittwoch legen Cropenergies und Asos plc legen ihre Zahlen vor, während Symrise zum Capital Markets Day einlädt. Die deutschen Verbraucherpreise werden bekanntgegeben sowie die US-Erzeugerpreise. Das FOMC-Protokoll gibt Aufschluss über die Geldpolitik der Fed und die Anleihekäufe.

Außerdem gibt es einige interessante Ereignisse außerhalb der Wirtschaft. In Deutschland diskutieren Experten über die Energie- und Klimawende in Häfen und Schifffahrt. Der Cum-Ex-Prozess gegen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun geht weiter.

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Cropenergies, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Asos plc, Jahreszahlen

DEU: Symrise, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/23 (endgültig)

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Erzeugerpreise 09/23

20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 19/20.9.23

SONSTIGE TERMINE

18:30 DEU: Diskussionsveranstaltung zum Thema «Deutsche Häfen und Schifffahrt auf Kurs für die Energie- und Klimawende»

DEU: Verkehrsministerkonferenz (VMK) (bis 12.10.)

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

MAR: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten (bis 13.10.)

DONNERSTAG, DEN 12. OKTOBER

Unter anderem legen Bossard, Givaudan, Südzucker, Easyjet, Walgreens Boots Alliance, Dermapharm, Mutares, VAT und Fastenal am heutigen Donnertag ihre Umsatz- oder Ergebniszahlen vor. Die Konjunkturdaten umfassen die Erzeugerpreise Japans, das BIP und die Handelsbilanz Großbritanniens, den Öl-Monatsbericht der IEA, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das Realeinkommen und die Verbraucherpreise der USA sowie den Ölbericht der EIA.

Außerdem gibt es einige spannende Ereignisse außerhalb der Wirtschaft. Der BGH verhandelt erneut über die Ausweisung von Flaschenpfand. Die Cum-Ex- und Wirecard-Prozesse werden fortgesetzt.

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bossard, Q3-Umsatz

06:00 CHE: Givaudan, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Südzucker, Q2-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q4-Umsatz

13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Jahreszahlen

DEU: Dermapharm, Capital Markets Day

DEU: Mutares, Capital Markets Day

CHE: VAT, Q3-Umsatz

USA: Fastenal, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/23

08:00 GBR: BIP 8/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 8/23

10:00 FRA: IEA, Öl-Monatsbericht 10/23

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Realeinkommen 9/23

14:30 USA: Verbraucherpreise 09/23

16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: BGH verhandelt erneut zur Zulässigkeit der gesonderten Ausweisung von Flaschenpfand

DEU: Fortsetzung eines Cum-Ex-Prozesses gegen einen früheren Top-Steueranwalt der Kanzlei Freshfields und zwei ehemalige Maple-Banker

DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun



-Anzeige-

MÄRKTE

FREITAG, DEN 13. OKTOBER

Der 13. Oktober 2023 birgt wichtige Termine. Mehrere große Unternehmen wie Fraport, Volkswagen, UnitedHealth, J.P. Morgan, Wells Fargo und Citigroup berichten über ihre Umsätze bzw. Ergebnisse für das dritte Quartal. Die Konjunkturdaten umfassen die Verkehrszahlen von Fraport, die Auslieferungen von Volkswagen, die Handelsbilanz und die Verbraucherpreise von China, die Industrieproduktion der Eurozone und den Stimmungsindex der University of Michigan. Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht seinen Monatsbericht für Oktober, der die Lage und Perspektiven der deutschen Wirtschaft analysiert. Die Ratingagentur Moody’s bewertet die Europäische Union, Slowenien und Saudi-Arabien.

Außerhalb der Wirtschaft wird in Strausberg ein Einkaufsroboter getestet, der selbstständig Lebensmittel einkauft und nach Hause liefert. Der Roboter soll eine innovative Lösung für ältere oder eingeschränkte Menschen sein.

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/23

07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen

11:00 DEU: Volkswagen-Konzern, Auslieferungen 09/23

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

12:30 USA: PNC Financial Services, Q3-Zahlen

12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen

13:00 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen

14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/23

über Nacht CHN: Handelsbilanz 09/23

01:50 JPN: Geldmenge M2/M3 09/23

03:30 CHN: Verbraucherpreise 9/23

08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/23 (final)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 09/23 (final)

11:00 EUR: Industrieproduktion 08/23

14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/23

16:00 USA: University of Michigan Stimmungsindex 10/23

EUR: Moody’s Ratingergebnis Europäische Union, Slowenien, Saudi-Arabien

SONSTIGE TERMINE

DEU: Testfahrt Strausberger Einkaufsroboter

Quelle: https://www.boersennews.de/nachrichten/artikel/wochenvorschau-termine-bis-19-oktober-2023/4232227/

Weitere Finanztermine bis zum 19. Oktober 2023 finden Sie hier.

Wichtige Börsenfeiertage finden Sie im Handelskalender auf Börsennews

Alle Angaben ohne Gewähr!