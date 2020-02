Der Devisenmarkt bietet auch aktuell eine Vielzahl interessanter Themen und in einzelnen Währungspaaren überaus interessante charttechnische Konstellation. Eine von diesen ist aktuell bei USD/JPY (WKN: 965991 | ISIN XC0009659910 | Kürzel DLYN) zu finden; noch immer zu finden, möchte man ergänzen, denn der Greenback beißt sich bereits seit geraumer Zeit die Zähne am „japanischen Bollwerk“ aus. Bereits in unserer letzten Kommentierung zu USD/JPY stand der Widerstandsbereich 110,0 / 110,5 JPY im Fokus. Der Greenback übte Druck aus, verpasste es aber, den entscheidenden Schritt zu vollziehen und diese Hürde zu überspringen.

Zuletzt fehlte es dem Greenback ein wenig an Schubkraft. Durchwachsene Konjunktur- und Preisdaten verhinderten in der letzten Woche den entscheidenden Schritt. Auch in dieser Handelswoche gibt es noch eine Reihe wichtiger Daten, die Einfluss auf den Greenback nehmen könnten. Am morgigen Mittwoch (19.02.) stehen mit der Veröffentlichung der US-Erzeugerpreise und der Veröffentlichung des FOMC-Sitzungsprotokolls zwei wichtige Termine an. Überhaupt könnte morgen für USD/JPY ein wichtiger Tag werden, denn auch auf japanischer Seite gibt es relevante Daten. Nachdem am Montag die Daten zum japanischen BIP sowie zur Industrieproduktion unterhalb der Erwartungen liegend veröffentlicht wurden, stehen morgen aktuelle Daten zur japanischen Handelsbilanz sowie Export- und Importdaten und Daten zu den Auftragseingängen bei Maschinenbestellungen an.

Ob daraus signifikante Impulse auf USD/JPY erwachsen werden, bleibt abzuwarten. Frische Impulse hätte das Währungspaar durchaus nötig, denn auf der Oberseite ist der Bereich 110,0 / 110,5 JPY wie vernagelt und auf der Unterseite dominiert der massive Unterstützungsbereich 108,5 / 108,0 JPY inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie. Kurzum: Eine Seitwärtsbewegung in den genannten Grenzen sollte nicht überraschen. GBP/USD (WKN 720088 | ISIN GB0031973075 | Kürzel GBP/USD) wartet hingegen mit einer etwas anders gelagerten charttechnischen Konstellation auf.

Der Höhenflug des Pfund nahm im Dezember ein jähes Ende. Das Britische Pfund musste gegen den Greenback den Rückzug antreten und gab hierbei wichtige Unterstützungen auf. Vor allem der Verlust des Bereiches 1,325 / 1,315 US-Dollar „schmerzt“ vor diesem Hintergrund. Immerhin konnte der Rücksetzer unter die 1,30er Marke mittlerweile korrigiert werden, auch wenn man dem erneuten Vorstoß über die 1,30 US-Dollar noch nicht wirklich trauen kann. Das Bewegungsmuster der letzten Handelswochen lässt sich in das Korsett einer bullischen Keil-Formation (grün dargestellt) pressen. Ob sich dieses Szenario jedoch durchsetzen wird, bleibt abzuwarten. Kurzfristig dominieren die Zonen um 1,325 / 1,315 US-Dollar sowie um 1,30 / 1,29 US-Dollar. Morgen dürfte es auch für das Pfund interessant werden, denn in GB steht die Veröffentlichung der Verbraucher- und Erzeugerpreise an.

Weitere interessante Artikel

Tech-Werte im Fokus: Intel vor Kaufsignal. Was macht Cisco Systems?

Commerzbank entfesselt? Wirecard obenauf.

S&P 500 – Index setzt seine Rally (fast) unbeirrt fort!

Ballard Power vor der Entscheidung. Strauchelt Evotec jetzt?

Powercell, Ballard Power, Nel Asa: Die Wasserstoff-Rallye hat begonnen

Haftungsausschluss /Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und – je nach Art des Investments – sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.