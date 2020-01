Die Ölpreise gaben in den letzten Handelstagen weiter nach. Vor allem am gestrigen Donnerstag (23.01.) gerieten Brent C.O. und WTI Oil noch einmal deutlich unter Druck und mussten nun auch aus charttechnischer Sicht den einen oder anderen Rückschlag verkraften. Innerhalb kurzer Zeit hat sich das Bild am Ölmarkt gewendet. Dominierte zu Jahresbeginn noch - durch die geopolitischen Turbulenzen bedingt - ein kräftiger Anstieg das Handelsgeschehen bei Brent C.O. und WTI Oil, so stellt sich nunmehr die Frage, wie weit sich die aktuell zu beobachtende Korrektur ausdehnen könnte...

Der Ölmarkt sieht sich derzeit einer schwierigen Gemengelage ausgesetzt. Er ist gut versorgt. Die OPEC+ bemüht sich zwar in regelmäßigen Abständen darum, die Daumenschrauben anzuziehen bzw. das Ölangebot künstlich zu verknappen, doch diese Maßnahmen werden zu einem Großteil durch die Angebotsausweitung anderer Ölproduzenten konterkariert. Die USA sind diesbezüglich das Paradebeispiel. So gab die Energy Information Administration (EIA) für die Woche zum 10.01.2020 erstmals einen Wert von 13,0 Mio. bpd bekannt. Zum Vergleich knapp ein Jahr zuvor (Woche zum 11.01.2019) betrug die US-Rohölproduktion "nur" 11,9 Mio. bpd. Wie weit die USA die Förderkapazitäten noch ausdehnen kann, bleibt abzuwarten. Das Erreichen der Marke von 13,0 Mio. bpd dürfte bereits den einen oder anderen Marktakteur überrascht haben. Zum Thema Versorgungslage stieß auch die IEA (International Energy Agency) kürzlich ins gleiche Horn. Die IEA rechnet im ersten Halbjahr 2020 mit einem Überangebot in Höhe von 1 Mio. Barrel Öl pro Tag. Ausfälle auf der Angebotsseite wären vor diesem Hintergrund leichter zu kompensieren. Die Sorgen um das neue Coronavirus bzw. die Sorgen um die daraus resultierenden Risiken für die Weltwirtschaft halten darüber hinaus den Ölmarkt in Atem. Das Thema erfährt unmittelbar vor dem chinesischen Neujahrsfest eine besondere Beachtung. Die weiteren Entwicklungen gilt es natürlich zu beobachten.

Handfeste Daten lieferte hingegen die EIA für die Woche zum 17.01. Aufgrund des Feiertags am Montag (20.01., Martin Luther King Day) wurden die Zahlen erst am gestrigen Donnerstag veröffentlicht. Den Angaben zufolge sanken die US-Rohöllagerbestände im aktuellen Berichtszeitraum um 0,4 Mio. Barrel auf nun 428,1 Mio. Barrel. Damit reduzierten sich die Bestände aber weit weniger deutlicher als im Vorfeld der Veröffentlichung prognostiziert wurde. Sie liegen nunmehr knapp 2 Prozent unter dem wichtigen 5-Jahres-Durchschnittswertes. Die US-Rohölproduktion lag den Angaben der EIA für die Woche zum 17.01. mit 13,0 Mio. Barrel auf unverändertem Niveau.

Schauen wir stellvertretend auf die charttechnischen Aspekte bei WTI Oil. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung stand hier der eminent wichtige Unterstützungsbereich um 57,5 US-Dollar im Fokus. Der kurzfristige Aufwärtstrend in Kombination mit der Horizontalunterstützung und der 200-Tage-Linie formten ein veritables Unterstützungscluster. Dieses ist jedoch mittlerweile passé. Aktuell steht die nächste relevante Unterstützung bei 55,0 US-Dollar im Fokus. Sollte diese nicht halten, ist auch ein Test der 52-Wochen-Tiefs bei 50,5 US-Dollar nicht auszuschließen.

Haftungsausschluss /Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Boersennews.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Boersennews.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Boersennews.de und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.