Diese Woche gab es für die Xiaomi–Anleger gleich mehrere gute Nachrichten und der Kursverlauf bewegte sich deutlich nach oben! Dennoch ist der Missmut bei manchen in der Community über den Jahresverlauf immer noch groß. Diese Kooperation erhellt dennoch die Gemüter.

Partnerschaft bringt neue Möglichkeiten

Gemeinsam mit “The Trade Desk”, dem führenden Anbieter von Werbetechnologien, ist Xiaomi eine globale Partnerschaft eingegangen. Mithilfe der Plattform von “The Trade Desk” wird es Werbetreibenden ermöglicht, die weltweiten Nutzer von Xiaomi zu erreichen.

Chan Liu, General Manager of Global Internet Service bei Xiaomi, sagt dazu in der Pressemitteilung: „Es gibt so viele ungenutzte Möglichkeiten für uns in der digitalen Werbung, weshalb wir uns für die Zusammenarbeit mit The Trade Desk entschieden haben, um uns dabei zu helfen, die Macht der programmatischen Werbung in unseren Produkten und in der MI-Welt zu entfesseln”.

Der Weg zum Autohersteller

Bisher kennt man Xiaomi in Deutschland hauptsächlich für seine Smartphones, die sich in Europa immer größerer Beliebtheit erfreuen. Doch abgesehen davon, dass das chinesische Elektrounternehmen bereits von Staubsaugern bis hin zu Wasserkochern eine breite Palette an Produkten aufweist, stehen nun genauere Pläne für das “letzte große unternehmerische Projekt” des Xiaomi Gründers und CEO Lei Jun.

Dieser hatte nämlich im März 2021 angekündigt, dass in Zukunft auch Elektroautos zu Xiaomis Produktpalette gehören sollen. Ebenso wurde damals verkündet, dass es eine 100-prozentige Tochtergesellschaft sein soll und in den nächsten zehn Jahren zehn Milliarden Dollar in das neue Vorhaben investiert werden sollen.

Wie Reuters am Dienstag mitteilte, stehen nun genauere Daten zum Produktionsprozess fest. Laut einem Unternehmenssprecher sollen ab der ersten Hälfte des Jahres 2024 eigene Autos in Serie vom Band rollen. Ob Xiaomi die Autos unabhängig oder gemeinsam mit einem Partner produzieren wird, sei allerdings immer noch nicht bekannt gegeben.

Die Xiaomi-Aktie

Mit dem nach außen dringen der ersten Details zum Produktionsstart der Xiaomi Elektroautos, stieg die Aktie so deutlich nach oben wie seit Monaten nicht mehr. War die Xiaomi-Aktie am Montag an der Frankfurter Börse noch rund 2,35 Euro wert, stieg sie am Dienstag zwischenzeitlich auf 2,55 Euro. Auch aktuell ist die Xiaomi-Aktie mit einem Wert von rund 2,50 Euro ihrem 52-Wochen-Hoch vom Anfang des Jahres bei 3,885 zumindest ein Stück näher gekommen.

Die Stimmung im BörsenNews-Forum schwankt zwischen Freude über den kürzlichen Anstieg sowie den positiven Neuigkeiten und Frustration mit Blick auf den Jahreschart. Nutzer Symbi schreibti: “Der Jahreschart ist schrecklich, tut sich hier eigentlich nochmal irgendwann was?”. Andere Community-Mitglieder hingegen sind vollsten zufrieden mit der Entwicklung: “Top Invest”, schreibt Nutzer Commander007 und auch Nutzer Broadla ist zuversichtlich: “Ja passt doch alles mit Xia. Könnt ja noch alle nachkaufen. Sind bald wieder bei 3€”.

/mb