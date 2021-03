LONDON (dpa-AFX) - Im Vereinigten Königreich hat die Zahl der aktiven Corona-Infektionen zuletzt deutlich abgenommen. Allerdings gibt es regionale Unterschiede, wie das britische Statistikamt ONS am Freitag mitteilte. Landesweit hätten in der Woche zum 6. März etwa 231 400 Menschen das Virus gehabt. Das sei einer von 280 Menschen. In der Vorwoche war es noch einer von 230 Menschen. Doch während in England und Wales die Zahl deutlich sank, stieg sie in Schottland und Nordirland jeweils leicht. Es gebe zudem "frühe Anzeichen" für eine Zunahme positiver Tests in Südost- sowie Südwestengland.

Währenddessen werden immer mehr Menschen in Großbritannien gegen das Virus geimpft. Mittlerweile haben mehr als vier von zehn Erwachsenen eine erste Dosis erhalten, die Quote lag bei 43,8 Prozent. Die allermeisten warten aber noch auf die zweite Dosis, die für den vollen Schutz als notwendig erachtet wird. Hier liegt lediglich in Wales die Quote bei knapp 10 Prozent der Erwachsenen.

Großbritannien ist eines der am schlimmsten von der Corona-Krise getroffenen Länder Europas. Seit Beginn der Pandemie sind mehr als 125 000 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben. Berücksichtigt man die - weniger regelmäßig aktualisierte - Zahl jener Menschen mit Covid-19 auf dem Totenschein, waren es bereits am 26. Februar schon mehr als 140 000 Todesfälle./bvi/DP/jha