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DAX - In den nächsten Tagen könnte es knallen

Allianz - Aktie droht Kursbeben 11.10.2026, 08:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX - In den nächsten Tagen könnte es knallen: Allianz - Aktie droht Kursbeben
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© Bild: istockphoto.com/mni310
Die gute Nachricht lautet: Der DAX beendete die Handelswoche oberhalb von 25.000 Punkten. Nach den zahlreichen Herausforderungen, mit denen der deutsche Leitindex in den letzten Handelstagen konfrontiert wurde, war das nicht unbedingt zu erwarten. Der robuste Wochenschluss versetzt den DAX nunmehr in die Lage, die eingeleitete Wende voranzutreiben. Gelingt das Unterfangen, sind weitere Kurssteigerungen möglich. Sollte es jedoch scheitern, muss mit einer kräftigen Korrektur gerechnet werden.
Werte zum Artikel
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DAX 25.207,00 PKT +0,13 % Lang & Schwarz
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Das bewegt den DAX in der nächsten Woche

Der Blick in den Terminkalender verrät: Jede Menge eminent wichtiger Konjunktur- und Preisdaten stehen in der neuen Handelswoche zur Veröffentlichung an. Aber vor allem die Preisdaten stechen dabei heraus. So werden am kommenden Dienstag (13. Oktober) unter anderem die aktuellen deutschen Verbraucherpreise veröffentlicht. Am Mittwoch geht es dann hoch her. Die chinesischen Verbraucher- und Erzeugerpreise sowie die US-amerikanischen US-Verbraucherpreise für September sorgen für eine gewisse Explosionsgefahr. Am Donnerstag folgen dann die nicht minder wichtigen US-Erzeugerpreise und komplettieren das Bild.   

Charttechnik im Blick

Der vergleichsweise robuste Wochenschluss des DAX oberhalb von 25.000 Punkten darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Index zuletzt einige brenzlige Situationen zu überstehen hatte. Ein ums andere Mal tauchte der Index unter die 25.000 Punkte und lief damit Gefahr, die Bewegung auf 24.650 Punkte auszudehnen. Solange der DAX keine nachhaltige Erholung lancieren kann, ist dieses Szenario noch nicht vom Tisch. Die nächsten Handelstage werden diesbezüglich richtungsweisend. Um dieses Thema vom Tisch zu nehmen, bedarf es eines Vorstoßes über die 25.500er Marke.

Chartanalyse

Allianz – Aktie vor Kursbeben

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) bewegt sich seit Tagen seitwärts. Hierbei haben sich die Kursbereiche um 428 Euro und um 410 Euro als Begrenzungen herauskristallisiert. Je länger die Seitwärtsbewegung andauert, desto mehr Bewegungspotenzial baut sich auf. Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Die Allianz-Aktie muss über die 428 Euro, um sich weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 442 Euro zu erschließen. Gleichzeitig sollten Rücksetzer unter die 410 Euro tunlichst ausbleiben. Anderenfalls würde der Kursbereich von 395 Euro in den Fokus rücken.

Die Analysten von Jefferies bleiben bezüglich der Allianz-Aktie reserviert. Sie bestätigten noch einmal ihr Votum „hold“ für die Aktie. Das Kursziel hoben sie von 420 Euro 440 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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