Heidelberg Materials – Knapp 50 Prozent Kursplus in 2024

Heidelberg Materials (WKN: 604700 | ISIN: DE0006047004 | Ticker-Symbol: HEI) startete das Börsenjahr 2024 auf einem Kursniveau von 80 Euro liegend. Die Aktie zeigte eine unaufgeregte Aufwärtsbewegung. Immer wieder streute Heidelberg Materials Konsolidierungsphasen ein. Die Aktie von Heidelberg Materials beendete das Börsenjahr 2024 schließlich mit knapp 120 Euro. Unterm Strich verbleibt somit ein Plus von knapp 50 Prozent. Die Aktie profitierte hierbei von robusten Quartalsberichten. Nicht zuletzt der starke Bericht für das 3. Quartal 2024 wusste Anfang November zu überzeugen. Mit den starken Q3-Daten im Rücken passte Heidelberg Materials die Prognose für das Gesamtjahr 2024 an. In Zahlen ausgedrückt: Das Unternehmen gab für das Septemberquartal 2024 einen Umsatz in Höhe von 5,756 Mrd. Euro an. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal 2023 ein Plus von knapp 2,6 Prozent. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (kurz EBIT) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 1,124 Mrd. Euro angegeben, nach 1,080 Mrd. Euro im 3. Quartal 2023. Gleichzeitig aktualisierte der Baustoffkonzern seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr 2024. Das Unternehmen rechnet nunmehr mit einer Spanne von 3,1 Mrd. Euro bis 3,3 Mrd. Euro, nach zuvor 3,0 Mrd. Euro bis 3,3 Mrd. Euro.

Chartcheck Heidelberg Materials

Mit der Veröffentlichung der starken Q3-Daten nahm die Aufwärtsdynamik in der Aktie zu. Momentum kam auf. Gleichzeitig löste Heidelberg Materials eine ansteigende Dreiecksformation (orange dargestellt) über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch auf. Damit knackte die Aktie auch den massiv ausgebauten Widerstandsbereich 100 Euro / 103 Euro. Der Weg auf der Oberseite war frei. Rasch erreichte Heidelberg Materials den Kursbereich 120+ Euro. Mit dem Erreichen dieser Zone setzte zunächst eine Konsolidierung ein. Heidelberg Materials hält aber noch Kontakt zum aktuell gültigen 52-Wochen-Hoch, das Mitte Dezember bei 127+ Euro ausgebildet wurde. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, sollte Heidelberg Materials die Konsolidierung auf den Kursbereich von 117 Euro beschränken können. Das würde der Aktie die Chance geben, gleich zu Jahresbeginn 2025 an die starke Performance von 2024 anknüpfen zu können. Die zentrale Unterstützung ist hingegen in den Bereich 103 Euro / 100 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig.

