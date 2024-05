Plug Power – Zahlen enttäuschen

Die Erwartungen des Marktes im Hinblick auf die Umsatz- und Gewinnentwicklungen im 1. Quartal waren ohnehin nicht sonderlich hoch, doch selbst diese geringen Erwartungen wurden durch das Unternehmen enttäuscht. Schauen wir uns die Zahlen der US-Amerikaner einmal genauer an.

Plug Power gab den Umsatz im 1. Quartal 2024 mit 120,264 Mio. US-Dollar an, nach 210,286 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2023. Auf der Ergebnisseite wurde es dann einmal mehr finster… Plug Power wies einen Nettoverlust in Höhe von - 295,776 Mio. US-Dollar aus. Das wiederum entspricht einem EPS (earnings per share) in Höhe von -0,46 US-Dollar. Damit weitete das Unternehmen den Verlust noch einmal deutlich aus. Im 1. Quartal 2023 wies Plug Power einen Nettoverlust in Höhe von „nur“ - 206,561 Mio. US-Dollar aus, was einem EPS in Höhe von -0,35 US-Dollar entsprach. Im Falle von Plug Power ist der Blick auf die Bestände der Barmittel und Barmitteläquivalente nicht ganz unwichtig. Per 31.03.2024 wurden Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von 172,873 Mio. US-Dollar ausgewiesen. Per 31.12.2023 waren es 135,033 Mio. US-Dollar.

Aktie rückt an den charttechnischen Abgrund heran

Die Aktie (WKN: A1JA81 | ISIN: US72919P2020 | Ticker-Symbol: PLUN) reagierte auf die vorbörslich am Donnerstag veröffentlichten Ergebnisse wie man es erwarten konnte. Sie geriet unter Druck. Im Laufe des Donnerstagshandels setzte dann aber eine Erholung ein, die wiederum am Freitag wieder abverkauft wurde. Das Chartbild verspricht für die kommenden Tage große Spannung. Auf der Oberseite dominiert ein Abwärtstrend (grün dargestellt) das Handelsgeschehen und dieser drückt die Aktie immer dichter an die markante Unterstützung von 2,2 US-Dollar heran. Sollte es zum Bruch dieser eminent wichtigen Unterstützung kommen, würde in Anbetracht eines frischen Verkaufssignals eine Neubewertung der Lage notwendig werden.