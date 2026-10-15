Anzeige
+++>>> Uran-Explorer meldet Treffer!: Jetzt wird es spannend – Steht diese kaum bekannte Uran-Aktie jetzt vor einer Neubewertung? <<<+++
Portfolio Tracker
Alle Depots an einem Ort. Dein Gesamtvermögen immer im Blick, tiefgründige Renditeanalysen und Dividendenplaner.
Anzeige
US-Inflation würgt Tech-Rallye ab

Dell – Ist der Abverkauf nur der Beginn eines heftigen Kursbebens? 15.10.2026, 11:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

US-Inflation würgt Tech-Rallye ab: Dell – Ist der Abverkauf nur der Beginn eines heftigen Kursbebens?
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/de/Victor Golmer
Lange Zeit schien ein Großteil des US-Technologiesektors immun gegen die Inflations- und Zinsängste zu sein. Auch die Dell-Aktie gehörte dazu. Doch steter Tropfen höhlt bekanntlich den Stein. Und nun ist es soweit. Inflations- und Zinsängste brechen sich Bahn. Angesichts der exponierten Kursniveaus der Technologieaktien kann man sich durchaus die Frage stellen, ob der aktuell zu beobachten Abverkauf nicht doch nur der Beginn eines gewaltigen Kursbebens ist…
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Dell Technologies Registered (C) 424,03 EUR +0,70 % Lang & Schwarz
Kostenlose Aktienchance per SMS Ausgewählte Trading-Einschätzungen aufs Handy.

Dell – Zauber der Zahlen längst verflogen

In der Kommentierung vom 2. September thematisierten wir an dieser Stelle das exzellente Zahlenwerk des Technologie-Urgesteins. Dell überzeugte mit starken Zahlen zu Umsatz und Gewinn. Der Markt honorierte dabei vor allem die Entwicklung des Segments KI-optimierte Server. Im Jahresvergleich legte der Umsatz des Segments um 100 Prozent auf nun 16,401 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 31. Juli 2026) des Geschäftsjahres 2027 zu.

Der Markt feierte die Zahlen. Die Aktie jagte auf 600 US-Dollar. Nach einer kleinen Zwischenkonsolidierung stand die Aktie vor wenigen Tagen erneut an der Marke von 600 US-Dollar. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte ein starkes Kaufsignal ausgelöst. Doch stattdessen begannen für die Aktie die Probleme…

Aktienchartanalyse

Aktie kommt unter die Räder

Zunächst setzten leichte Gewinnmitnahmen ein, die im gestrigen Mittwochshandel jedoch kräftig Fahrt aufnahmen. Der Technologiesektor im Allgemeinen und die Dell-Aktie im Speziellen reagierten überaus nervös auf die gestern in den USA veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten für September. So stieg die wichtige Kernrate im Jahresvergleich um 2,6 Prozent an. Der Anstieg lag damit über den Prognosen von 2,5 Prozent. Das Risiko etwaiger Zinsanhebungen durch die Fed ist damit deutlich gestiegen. Vor allem zinssensible Sektoren – wie etwa der Technologiebereich – gerieten unter Druck.

Ist der Abverkauf nur der Beginn eines heftigen Kursbebens?  

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation in der Dell-Aktie (WKN: A2N6WP | ISIN: US24703L2025 | Ticker-Symbol: 12DA). Im Bereich von 600 US-Dollar liegt ein Doppeltop und damit eine potenzielle Trendumkehrformation vor. Das Zwischentief von 540 US-Dollar wurde bereits deutlich unterschritten. Damit hat sich die Formation vervollständigt. Anhand der Parameter könnte es nun zu einem Test der 480 US-Dollar kommen. Im Bereich von 485 US-Dollar verläuft die obere Begrenzung einer ehemaligen Handelsspanne. Sollte Dell darunter rutschen, muss mit einer Ausdehnung auf 365 US-Dollar gerechnet werden. Dort liegt die untere Begrenzung der ehemaligen Handelsspanne. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 540 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WB0FPE
Ask: 3,02
Hebel: 18,09
mit starkem Hebel
WA9L1Q
Ask: 8,17
Hebel: 5,05
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WB0FPE WA9L1Q. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 KI-Boom unter Druck: Asiens Börsen brechen ein – droht dem DAX die nächste Verkaufswelle? Hauptdiskussion
2 ROUNDUP/Aktien New York: Unerwartet hohe Inflation belastet Techwerte Hauptdiskussion
3 Tagesvorschau 13. Oktober: Bilanzen, Arbeitsmarkt und Immobilien: Dichter Daten-Dienstag Hauptdiskussion
4 ROUNDUP 2: Warum die deutsche Wirtschaft stärker wächst Hauptdiskussion
5 ROUNDUP: Umfrage: Mehrheit hält Merz' Kanzlerschaft für gescheitert Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
DAX vor richtungsweisendem Wochenschluss: Infineon – Das dicke …

9:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Boom: TSMC liefert Rekordzahlen – doch Anleger drücken auf …

Gestern 20:11 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SpaceX-Traum bekommt Risse: Aktie stürzt zweistellig ab

Gestern 18:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI-Ausverkauf: Nvidia rutscht trotz TSMC-Rekord weiter ab

Gestern 17:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aufträge vervierfacht: Nel büßt fast zwei Drittel Umsatz ein

Gestern 15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Silber bricht dramatisch ein: Diese Silberminenaktie könnte nun ü…

Gestern 15:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Angriffe in der Straße von Hormus: Ölpreis fällt dennoch

Gestern 14:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon: Chip-Ausverkauf trifft den DAX-Konzern

Gestern 13:51 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer