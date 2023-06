Die Wasserstoffbranche in Deutschland entwickelt sich in rasantem Tempo. Unternehmen wie Nel ASA und Plug Power gewinnen zunehmend an Bedeutung und ziehen die Aufmerksamkeit der Aktionäre auf sich. Trotz großer Erfolge stehen sie jedoch vor einigen Herausforderungen. Welche das sind erfahren Sie in unserem heutigen Artikel.

Kursrückgang bei Plug Power

Eines der wichtigsten Unternehmen der Wasserstoff-Branche, Plug Power, verzeichnete am 20.06.2023 einen überraschenden Kursrückgang von 5,2 Prozent. Allerdings konnte sich der Aktienkurs schnell wieder erholen und weist heute, am 22.06.2023, leidglich ein Minus von 0,49 Prozent auf. Die Anleger von Plug Power scheinen hohe Erwartungen an die bevorstehende Hauptversammlung zu haben, welche am 27. Juni stattfindet. Auf dieser Hauptversammlung wird insbesondere darüber diskutiert, wie das Unternehmen in diesem Jahr eine signifikante Umsatzsteigerung erzielen möchte. Im Jahr 2022 erzielte Plug Power einen Umsatz von rund 900 Millionen US-Dollar und strebt in diesem Jahr sogar einen noch höheren Umsatz an.

Trotz der Tiefstände in den letzten Wochen konnte Plug Power einen bedeutenden Vertrag sichern. Das Unternehmen hat einen Meilenstein erreicht, indem es seine standardisierten 5MW-PEM-Elektrolyseursysteme an Avina Clean Hydrogen Inc. verkauft. Diese Systeme werden in einer Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in Südkalifornien eingesetzt, insbesondere für den Einsatz in schweren Lastwagen. Die Bereitstellung dieser Elektrolyseure ermöglicht es Avina, täglich bis zu zwei Tonnen umweltfreundlichen Wasserstoff bzw. insgesamt 730 Tonnen pro Jahr herzustellen.

Erfolge für Nel ASA

Die Auswirkungen der angekündigten Energiewende in Deutschland sind bereits spürbar. Da erneuerbare Energieressourcen wie Sonne und Wind nicht immer verfügbar sind und man sich daher nicht ausschließlich auf sie verlassen kann, gewinnen Unternehmen wie Nel ASA, die in der Lage sind, ausreichende Mengen an Wasserstoff bereitzustellen, an Bedeutung.

Derzeit steht das Unternehmen Nel ASA vor einem wichtigen Termin. Am 18. Juli wird der Konzern seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2023 vorlegen. Es geht vor allem darum, die guten Ergebnisse des ersten Quartals zu bestätigen. Viele Anleger der Aktie schauen gespannt auf die Zukunft und hoffen auf positiveN eugikeiten seitens Nel ASA. Aktuell liefert der Titel weniger beeindruckende Ergebnisse. Am 22.06.2023 drehte sich der Kurs von der Nel ASA-Aktie ins Minus um 2,85 Prozent auf 1,124 Euro.

Deutschland schließt wichtige Partnerschaft ab

Vor Kurzem wurde bekannt gegeben, dass Deutschland und Kolumbien in der Wasserstoffproduktion zusammenarbeiten möchten. Kolumbien ist in der Lage, grünen Wasserstoff herzustellen, benötigt jedoch Elektrolyseure, die von Nel ASA und Plug Power hergestellt werden können. In diesem Zusammenhang könnte die zukünftige Zusammenarbeit der Länder für beide Seiten profitabel sein.

Börsennews-Redaktion intern / sn