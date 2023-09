Der Apple Launch Day ist vorüber. Einige Experten sehen sich sicherlich in ihren Strategie-Einschätzungen bestätigt. Die großen Überraschungen sind aber wohl ausgeblieben. Die Anleger scheinen unbeeindruckt. Der Kurs reagiert dementsprechend.

Neue technische Verbesserungen

Der Bestseller aus Kalifornien, das iPhone, bekommt einen neuen Chip, bessere Kameras und Designveränderungen. Auch die Apple-Watch-Serien bekommen einige Verbesserungen. Die neuen iPhone und Mac-Modelle erhalten außerdem USB-C-Ladebuchsen. Durch die neuen Chips sollen die neuen Pro-Modelle bis zu 20-mal schneller sein und eine neue Generation an Videospielreihen für das Smartphone ermöglichen. Bemerkenswert war auch Apples Insistieren auf einen klaren Pfad zur Nachhaltigkeit. Die neue Apple Watch mit Aluminium-Gehäuse soll das erste CO2-neutrale Produkt sein. Bis 2030 will Apple alle Produkte CO2-neutral gestalten.

Die Anleger bleiben wenig beeindruckt

Das sind sicherlich gute Nachrichten, aber für einige doch nicht ganz das, was der, doch recht großen, Erwartungshaltung an Apple, entspricht. Gestern wurden Apple-Aktien noch bei über 167 Euro gehandelt, heute bei rund 164 Euro. Die fast schon traditionelle Euphorie rund um Apple-Events scheint verflogen. Wie schon gestern prognostiziert, will Apple allerdings angesichts von leichten Rückgängen im Smartphone-Verkauf, mithilfe von Premium-Produkten die Umsätze steigern. So soll das Top-Modell iPhone 15 Pro Max in den USA nun mit einem 100$ teureren Preisschild in den Verkauf starten als das Vorgängermodell.

Smartphone-Verkäufe in der Krise

Die weltweiten Smartphone-Ausfuhren sind im letzten Quartal um 7% gefallen. In solchen Fällen verminderter Konsumlust ist es eine recht übliche Strategie einzelne Produkte aufzuwerten um sie teurer anbieten zu können. Allerdings will Apple an anderen Stellen, wie beispielsweise im Vereinigten Königreich das iPhone 15 Pro Modell etwas billiger anbieten, um die Verkäufe dort wieder anzukurbeln. Dem Evercore ISI Analyst Amit Daryanani zufolge, hätten aber einige Investoren auf deutlich mehr Preissteigerungen gehofft um den Umsätzen weiter auf die Sprünge zu helfen.

Umsätze und Margen sollen trotzdem steigen

Auch Kanada und Indien sollen wohl Preissteigerungen bei manchen iPhone-Modellen erhalten. Insgesamt seien inzwischen allerdings die Kosten für Speicherplatz in Smartphones gefallen sein durch die Fortschritte in der Chip-Industrie. Dies bedeutet für Anleger, dass etwa höhere Margen zu erwarten sein könnten. Apple versucht des weiteren die Umsätze auch mit dem Anbieten neuer iCloud-Services zu steigern und selbstverständlich soll auch der Umstieg auf die neue Ladebuchse für die neuesten Modelle zu Geld gemacht werden, beispielsweise durch neue Adapter etc.

Fazit

Apple zeigt weiterhin, dass sie Wege finden können Umsätze und Margen zu steigern, auch ohne neue technische Revolutionen anzuzetteln. Allerdings erwarten viele am Markt weitere größere Sprünge von Apple oder zumindest ein aggressiveres Vorgehen, wie es scheint.

