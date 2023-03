Börsentag auf einen Blick

Aktien: Dax hält sich am Jahreshoch

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE ERWARTET – Der Dax dürfte mit leichten Gewinnen in den Dienstag starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart rund 0,2 Prozent höher auf 15 680 Punkte. Damit hält er sich am Hoch seit Februar 2022 bei 15 677 Punkten, das er tags zuvor erreicht hatte. 2023 liegt der Dax damit bisher 12,5 Prozent im Plus. In den USA hatte die Erholung an ihrem dritten Tag nach dem europäischen Handelsende an Schwung verloren. Für den breiten Technologieindex Nasdaq Composite ging es letztlich sogar leicht ins Minus. Die Experten der Credit Suisse sahen bereits eine gewisse Anspannung vor dem Auftritt des US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats, der an diesem Dienstag stattfindet.

USA: – MODERATE GEWINNE – Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach seiner starken Vorwoche nur etwas weiter zugelegt. Auch ansonsten hielten sich am Montag die Bewegungen an der Wall Street in engen Grenzen, nachdem die jüngst gesunkenen Renditen im Anleihehandel wieder ein wenig anzogen hatten. Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag agierten die Anleger vorsichtig. Der Dow legte am Ende um 0,12 Prozent auf 33 431,44 Punkte zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,07 Prozent auf 4048,42 Zähler nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,10 Prozent auf 12 302,48 Punkte.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. In Tokio stieg der japanische Nikkei 225 um 0,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 0,2 Prozent und der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sank im späten Handel um 0,9 Prozent.

Schlusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.653,58 +0,48%

XDAX 15.635,12 +0,07%

EuroSTOXX 50 4.313,78 +0,44%

Stoxx50 3.918,13 -0,16%

DJIA 33.431,44 +0,12%

S&P 500 4.048,42 +0,07%

NASDAQ 100 12.302,48 +0,10%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,84 +0,06%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0683 +0,06%

USD/Yen 135,94 -0,03%

Euro/Yen 145,23 +0,03%

BTC/USD 22.435,95 +0,12%

ROHÖL:

Brent 86,59 +0,41 USD

WTI 80,83 +0,37 USD

Börse

Leitindex hält sich am Jahreshoch – Powell-Rede im Fokus

Der Dax dürfte mit leichten Gewinnen in den Dienstag starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart rund 0,2 Prozent höher … weiterlesen

Ukraine-Krieg

Einigkeit bei Kampf um Bachmut

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Einigkeit der militärischen Führung in Kiew beim Kampf um die Stadt Bachmut im Osten des Landes bekräftigt. Es sei die einhellige Entscheidung getroffen worden … weiterlesen

Politik

Baerbock reist in den Irak – Bagdad: Energie und Investitionen Thema

Außenministerin Annalena Baerbock reist an diesem Dienstag in den Irak. Nach Angaben des irakischen Außenministeriums wird sich die Grünen-Politikerin in der Hauptstadt Bagdad mit Ministerpräsident Mohammed Schia al-Sudani … weiterlesen

Wirtschaft

Reformen bei Ehegattensplitting und Elterngeld

Noch immer kümmern sich Frauen einer Studie zufolge deutlich mehr um Haushalt und Kinder als Männer – um das zu ändern, schlagen Fachleute Reformen beim Ehegattensplitting und beim Elterngeld vor. weiterlesen

Umwelt

CO2-Label für Pakete? Kennzeichnungspflicht für alle

Deutschlands Paketfirmen sollten aus Sicht der Post verpflichtet werden, ihre Klimabilanz pro Paket verbrauchernah darzustellen. weiterlesen

Unternehmen NEWSBREAK 24

Trotz hoher Preise: Das macht der Benzinverbrauch

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) hat ausgewertet, dass im Jahr 2022 rund 17 Millionen Tonnen Benzin ausgeliefert wurden, was gut 500.000 Tonnen … weiterlesen

Rüstungsindustrie

Engpässe in westlichen Waffendepots

Angesichts stetiger Waffenlieferungen westlicher Länder an die Ukraine warnt der Verteidigungsausschuss des britischen Parlaments vor einer zu starken Ausdünnung der eigenen Munitionsreserven. weiterlesen

