Aktien: Dax mit moderaten Gewinnen erwartet

DEUTSCHLAND: – MODERATE GEWINNE – Am Tag vor dem Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole zeigt sich der Dax wohl weiter erholt. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Leitindex am Mittwoch 0,3 Prozent höher auf 15 751 Punkte. Er könnte so auf den dritten Gewinntag in dieser Woche zusteuern. Damit wäre die Basis für ein Wochenplus gelegt – nach zuletzt drei schwachen Wochen. Der Dax koppelt sich damit ein Stück weit ab von den zunächst schwachen US-Vorgaben, da die New Yorker Leitindizes am Dienstag mit Verlusten und eher am unteren Endes ihrer Tagesspannen aus dem Handel gegangen waren. Gleichwohl erholten sich die US-Futures in der Nacht ein Stück weit und in Asien entwickelten sich viele Indizes am Mittwoch robust. „Trotz des schwächeren Abschlusses der US-Märkte dürfte die Widerstandsfähigkeit der asiatischen Märkte dazu führen, dass die europäischen Märkte heute Morgen etwas höher eröffnen“, sagte Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets. Kommentare des Präsidenten der Richmond Fed, Thomas Barkin, die in Richtung weiterer Zinserhöhungen gingen, hatten am Vorabend in New York belastet. Umso größer wird die Spannung vor dem alljährlichen Notenbanker-Treffen, das von Donnerstag bis Samstag in Jackson Hole (Wyoming) stattfindet. Am Mittwoch bereits richten sich die Blicke auf aktuelle Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Anleger warten zudem gespannt auf Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia nach US-Börsenschluss. Das Unternehmen ist ein großer Profiteur des Booms von Künstlicher Intelligenz (KI). Allerdings sind die Erwartungen auch sehr hoch gesteckt.

USA: – MODERATE VERLUSTE – Die Stimmung an den US-Börsen hat sich am Dienstag wieder leicht eingetrübt. Nach einem wenig veränderten Montag für den bekanntesten Wall Street Index Dow Jones Industrial und deutlichen Gewinnen für die technologielastigen Nasdaq-Indizes ging es nun erneut moderat abwärts. Mit Spannung wird bereits auf den Mittwoch gewartet. Dann wird nach Börsenschluss der vom Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) profitierende Halbleiterkonzern Nvidia sein Zahlenwerk vorlegen. Im Mai hatte das Unternehmen nach einem starken Ausblick für enorme Begeisterung gesorgt, was die Aktie auf ein Rekordhoch getrieben hatte. Seither ging es mit kleineren Dellen immer weiter aufwärts.

ASIEN: – UNEINHEITLICH – Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent. In China ging dem jüngsten Erholungsversuch indes schon wieder ein Stück weit die Luft aus. Der CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, sank im späten Handel um 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte hingegen um 0,3 Prozent zu.

Schusskurse des letzten Handelstages:

DAX 15.705,62 +0,66%

XDAX 15.684,52 +0,23%

EuroSTOXX 50 4.260,37 +0,84%

Stoxx50 3.922,50 +0,73%

DJIA 34.288,83 -0,51%

S&P 500 4.387,55 -0,28%

NASDAQ 100 14.908,96 -0,19%

Nikkei 225 31.770,33 -0,15%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,31 +0,11%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0858 +0,12%

USD/Yen 145,65 -0,17%

Euro/Yen 158,15 -0,05%

BTC/USD 26.003,87 -0,12%

ROHÖL:

Brent 84,15 +0,12 USD

WTI 79,81 +0,17 USD

Börse

Index steuert auf dritten Gewinntag der Woche zu

Am Tag vor dem Beginn des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole zeigt sich der Dax wohl weiter erholt. Rund zwei Stunden vor dem Start des Xetra-Handels taxierte der Broker IG den Leitindex am Mittwoch 0,3 Prozent höher auf 15 751 Punkte. weiterlesen

International

Brics-Staaten wollen Dominanz des Westens schwächen

Beim Brics-Gipfeltreffen fünf wichtiger Schwellenländer in Südafrika wird am Mittwoch die Erweiterung der Gruppe im Mittelpunkt stehen. Die aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestehende Gruppe will die geopolitische und wirtschaftliche Dominanz des Westens schwächen. weiterlesen

Gesundheit

Epidemiologe: Bei Erkältungssymptomen Corona-Selbsttest machen

Angesichts steigender Zahlen von bestätigten Corona-Fällen in Deutschland hat der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb im Verdachtsfall zu Selbsttests aufgerufen. weiterlesen

Finanzen

Banken drehen weiter an Gebührenschraube – Weniger Gratiskonten

Gebühren für die Girocard oder fürs Geldabheben am Automaten der eigenen Bank: Nach Einschätzung von „Finanztest“-Expertin Heike Nicodemus kommt die Zeit kostenloser Girokonten vorerst nicht zurück – im Gegenteil: Die Zahl der Gratiskonten und günstigen Konten ist weiter gesunken. weiterlesen

Promis NEWSBREAK 24

Sorgen um Franz Beckenbauer – Matthäus: «Werd‘ wieder gesund»

Wie geht es Franz Beckenbauer? Der «Kaiser» ist lange nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Nun hat sich Lothar Matthäus zum Gesundheitszustand geäußert. weiterlesen



Ukraine-Krieg

Ukrainer lehnen Kompromisse für Frieden ab

Eine große Mehrheit der Ukrainer hat sich in einer Umfrage gegen Kompromisse mit dem Kriegsgegner Russland im Tausch für einen Friedensschluss ausgesprochen. weiterlesen

Finanzen

Klimageld nicht vor 2025? – Rufe nach mehr Tempo nehmen zu

Nach Ansicht von Kritikern lässt sich die Bundesregierung mit der Einführung des geplanten Klimageldes zum sozialen Ausgleich zu viel Zeit. „Dass die Ampel sich in ihrem Koalitionsvertrag auf ein Klimageld geeinigt hat, ist ein enormer Erfolg“ … weiterlesen

