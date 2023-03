Börsentag auf einen Blick

Aktien: Robuster Start vor Fed-Entscheidung

DEUTSCHLAND: – WEITER AUFWÄRTS – Mutige Anleger lassen sich von der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar nicht in die Defensive drängen. Der Broker IG taxiert den Dax rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent im Plus auf 15 261 Punkte. Damit würde er knapp über das Vortageshoch steigen, und die 50-Tage-Linie einem weiteren Test unterziehen. Das mittelfristige Trendbarometer hat sich zuletzt abgeflacht und sorgt im Chart nun für Widerstand. Die Stabilisierung nach den Turbulenzen in der Bankenbranche hatte sich tags zuvor an der Wall Street fortgesetzt, und auch in Asien ging es aufwärts. Die Anleger warten auf den Umgang der US-Notenbank mit der Bankenkrise. Eine weitere Anhebung der US-Leitzinsen galt lange als ausgemacht. Inzwischen sind jedoch die Zweifel daran gewachsen.

USA: – GEWINNE – Die US-Börsen haben ihre Erholung am Dienstag fortgesetzt. Zugleich wird mit Spannung auf die zur Wochenmitte anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed gewartet. Der Nasdaq-100-Index erreichte den höchsten Stand seit Anfang Februar. Die Sorgen um die Bankenbranche ließen insgesamt weiter nach. Stützend wirkte, dass die US-Regierung, wenn nötig, weitere Hilfen für angeschlagene Banken mobilisieren will. Der Dow Jones Industrial gewann 0,98 Prozent auf 32 560,60 Punkte und hat inzwischen wieder einen guten Teil seiner jüngsten Verluste wettgemacht. Vor zwei Wochen – nach Bekanntwerden der Abwicklung von Silvergate Capital, der Schließung der Silicon Valley Bank sowie weiterer mittelgroßer Banken – war der bekannteste Wall-Street-Index steil auf Talfahrt gegangen. Innerhalb weniger Tage hatte er bis zu sechs Prozent eingebüßt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 1,30 Prozent auf 4002,87 Punkte. Für den Nasdaq 100 ging es um 1,42 Prozent auf 12 741,44 Zähler nach oben.

ASIEN: – GEWINNE – Auch in Asien haben die Anleger am Mittwoch auf ein weiteres Abflauen der Krise einiger regionaler US-Banken gesetzt. Zudem richteten sich die Blicke auf die anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank. Angesichts der Bankenkrise rechneten zuletzt zunehmend mehr Experten mit einer Pause im Zinserhöhungszyklus. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von 1,9 Prozent. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen stieg zuletzt um 0,3 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,7 Prozent.

DAX 15.195,34 +1,75%

XDAX 15.264,59 +1,80%

EuroSTOXX 50 4.181,60 +1,51%

Stoxx50 3.816,26 +1,01%

DJIA 32.560,60 +0,98%

S&P 500 4.002,87 +1,30%

NASDAQ 100 12.741,44 +1,42%

Bund-Future 136,00 +0,09%

Euro/USD 1,0773 +0,06%

USD/Yen 132,43 -0,06%

Euro/Yen 142,68 -0,01%

BTC/USD 28.251,30 +1,88%

Brent 74,83 +0,49 USD

WTI 69,15 -0,52 USD

Robuster Start erwartet vor Fed-Entscheidung am Abend

Mutige Anleger lassen sich von der US-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend offenbar nicht in die Defensive drängen. weiterlesen

Bankenkrise und Inflation – Spagat für die Fed bei Zinsentscheidung

Im Schatten der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor entscheidet die US-Notenbank Fed am Mittwoch über den Leitzins. weiterlesen

49-Euro-Ticket im Fokus

Im Mittelpunkt stehen offene Fragen zum 49-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Das bundesweit gültige Deutschlandticket soll am 1. Mai starten und ab April zum Verkauf stehen. weiterlesen

Mallorca: Diese strengen Regeln gelten 2023 nicht nur am Ballermann

Zwischen dem 20. und dem 24. April beginnt am Ballermann auf Mallorca die Saison 2023. Für Besucherinnen und Besucher, die zum Feiern auf die beliebte Baleareninsel kommen, gibt es in diesem Jahr noch mehr Regeln, die es vor allem in den Partyzonen zu beachten gilt. weiterlesen

Putin und Xi demonstrieren Geschlossenheit

Bei seinem international auch viel kritisierten Besuch in Moskau hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Russlands Präsidenten Wladimir Putin den Rücken gestärkt. weiterlesen

Umfrage: Wechselbereitschaft bei Beschäftigten deutlich gestiegen

Arbeitnehmer in Deutschland haben sich im vergangenen Jahr einer neuen Umfrage zufolge auch aufgrund der Corona-Krise stärker mit Wechselgedanken beschäftigt als in den Jahren zuvor. weiterlesen

